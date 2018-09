Észak-Korea követte el az elmúlt évek legdurvább hackertámadásait

Észak-Koreát vádolják többek közt a világ legnagyobb bankrablásával is, mely során 81 millió dollár tűnt el a bangladesi jegybankból, valamint a WannaCry zsarolóvíruson keresztüli globális támadás kivitelezésével is.A támadások főszervezőjének Park Dzsin-hjokot tartja a minisztérium, akit Kim Dzsongun kormánya bízott meg a feladattal. A főszervező tettestársai ellen is vádiratot nyújtottak be, akiknek kiléte egyelőre még ismeretlen.Park és csapata korábban a Sony Picturest is megtámadta 2014-ben és a Lockheed Martin rakétavédelmi terveit is megpróbálták ellopni. Ezen kívül a 2017-es lengyel bankszektort megbénító támadást is ők szervezték, amikor a lengyel felügyeleti gépeken keresztül törték fel a pénzintézeteket."Egy külföldi kormány megbízása nem mentesít senkit a büntetőjogi felelősség alól," mondta John Demers, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági ágának helyettes ügyésze.Az FBI egyébként számos hackert köröz már, főleg iráni, orosz és szír állampolgárokat: