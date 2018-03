Észak-Korea megígérte, hogy nem rakétázik

"Észak-Korea nem hajtott végre rakétatesztet 2017. november 28-a óta, s ígéretet tett, hogy a találkozóink idején sem fog. Úgy hiszem, tiszteletben tartja ezt a kötelezettségvállalást!" - olvasható az amerikai elnök mikroblog üzenetében.A nap folyamán az amerikai elnök a Twitteren Hszi Csin-pinggel folytatott pénteki telefonbeszélgetéséről is beszámolt - foglalja össze az MTI. Mint írta, a kínai államfő nagyra értékeli, hogy az Egyesült Államok diplomáciai úton próbálja rendezni az Észak-Korea jelentette biztonsági problémát, nem pedig az "ominózus alternatíva" útján. Trump az Észak-Korea legjelentősebb kereskedelmi partnerének számító Kínával összefüggésben megjegyezte, hogy "továbbra is segítőkész".Abe Sindzó japán miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről Trump a következőt írta: nagyon lelkes volt az Észak-Koreával tartandó találkozót illetően.A dél-koreai elnök, Mun Dzse In nemzetbiztonsági tanácsadója csütörtök este Washingtonban közölte, hogy Donald Trump találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. Csung Jui Jong szerint Phenjan kész feladni nukleáris programját, Kim Dzsong Un elkötelezett az atomfegyver-mentesítés mellett, és a jövőben tartózkodni fog a további nukleáris- és rakétakísérletektől.A Fehér Ház eddig még nem tett említést a találkozó időpontjára vonatkozóan.