Észak-Korea váratlanul bírálta Amerikát

Nem kifizetődő a kérdéssel foglalkozni, ha az Egyesült Államok a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság békés szándékát a gyengeség jelének véli, továbbra is nyomást gyakorol rá és katonailag fenyegeti

Az Egyesült Államok nemrég félrevezette a közvéleményt, amikor azzal érvelt, hogy az úgynevezett panmindzsoni nyilatkozat elfogadása az amerikai szankciók és nyomásgyakorlás hatására történt

- mondta egy phenjani külügyi szóvivő a KNCA hivatalos észak-koreai hírügynökségnek.A szóvivői nyilatkozat váratlan bírálat Washingtonnak az utóbbi hetek fejleményeinek tükrében, miközben a két ország vezetői példa nélküli csúcstalálkozóra készülnek.Az amerikai-észak-koreai csúcstalálkozóra Mun Dzse In dél-koreai elnöknek és Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőnek a demilitarizált övezetben fekvő Panmindzsonban április 27-én tartott első csúcstalálkozóját követően kerülhet sor. A panmindzsoni találkozón a két Korea vezetője megállapodott a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről és megegyeztek, hogy hivatalosan is véget vetnek az 1950-53-as, fegyverszüneti megállapodással lezárt koreai háborúnak.- áll az észak-koreai külügyi szóvivő nyilatkozatában.Washington a koreai-félszigeti helyzet súlyosbítása felé halad azzal, hogy nem kíván enyhíteni a büntetőintézkedéseken és a Phenjanra gyakorolt nyomáson, amíg Észak-Korea teljesen fel nem adja atomfegyvereit, stratégiai erőket vonultat fel Koreai-félszigeten, valamint hogy fokozni szándékozik az emberi jogok kérdését illető nyomásgyakorlását, tette hozzá a szóvivő.Kim Dzsong Un és Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint májusban vagy június elején találkozik. Trump közölte, hogy a találkozó időpontját és helyét már kiválasztották, és hamarosan nyilvánosságra hozzák. A Fehér Ház közben bejelentette, hogy május 22-én Trump és Mun Dzse In dél-koreai elnök Washingtonban külön találkozót tart, hogy folytassa a koreai-félszigeti fejleményekkel kapcsolatos egyeztetést.