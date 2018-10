EU-csúcs: nincs egyetértés az illegális bevándorlás kezeléséről

Az ülésen jóváhagyott zárónyilatkozat szerint az EU tovább fogja erősíteni védelmi és elrettentési képességeit a hibrid- és a kibertámadásokkal, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetésekkel szemben. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke elmondta, a résztvevők intézkedéseket sürgettek az illegális kibertevékenységek ellen, amire az állampolgárok, a vállalatok és az intézmények védelmében van szükség. Leszögezték: az EU-nak képesnek kell lennie szankciók elrendelésére, válaszintézkedésként és megelőzési célból.A tanácskozáson a belső biztonság mellett elsősorban a migráció kérdése volt napirenden, amelynek kapcsán a résztvevők megerősítették, hogy céljuk továbbra is az illegális bevándorlás megállítása.Uniós források szerint Sebastian Kurz osztrák kancellár azt hangoztatta, hogy az EU-nak a "kötelező szolidaritás" koncepcióját kellene alkalmaznia, a tagországok mindegyikének hozzá kellene járulnia a migrációs helyzet kezeléséhez, de nem feltétlenül menekültek befogadásával, mert erről nincs konszenzus, hanem például anyagilag támogathatnák a külső határok védelmét.A Politico arról írt egy névtelenséget kérő tisztségviselőre hivatkozva, hogy. Hasonlóan vélekedett Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke is, aki szerint alternatívát kell kínálni a menedékkérők befogadását megtagadó országoknak.Angela Merkel német kancellár ugyanakkor kijelentette, nem szeretne elmozdulni "a kötelező felelősségvállalástól a kötelező szolidaritás felé", és több más uniós vezető is hasonló véleményének adott hangot. Merkel szerint a kötelező kvótarendszer elvetése nem oldja meg a kérdést, ráadásul nem is európai válasz.Donald Tusk kiemelte, hogy fokozni fogják az együttműködést Marokkóval és más afrikai államokkal, s nem csak a migráció, hanem a közös kihívások és a gazdaság terén is. Valamint bejelentette: csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Arab Liga vezetőinek részvételével február 24-25-én Egyiptomban; ez lesz az első a két nemzetközi szervezet történetében. Uniós források szerint az értekezleten az együttműködés mélyítéséről, az illegális bevándorlás megfékezéséről fognak tárgyalni.A tanács elnöke érintette a Brexit témáját is. Úgy vélekedett, hogy. Bár erről nem tárgyaltak, London eredetileg is hosszabb, kétéves átmeneti időszakot javasolt, és az EU ezt elfogadta, így a huszonhetek biztosan belemennének a jelenleg 21 hónaposra tervezett időszak kiterjesztésébe, ha a britek szerint ez segítené a megállapodást - mondta.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is lehetségesnek nevezte a hosszabbítást, és abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy sikerülni fog megegyezni. Hozzátette, sokkal jobb hangulatú volt a mostani találkozó, mint a szeptemberi salzburgi informális EU-csúcs. Theresa May brit kormányfő szerint is elképzelhető a hosszabbítás, azonban - mint mondta - nem egy előre fixált, egyéves hosszabbításról lenne szó, hanem pusztán annak a lehetőségéről, hogy szükség esetén néhány hónappal kiterjeszthessék az átmeneti időszakot.A szerdán megnyitott értekezlet eddig huszonnyolcas, valamint huszonhetes körben folyt, de csütörtök este megkezdődik a 12. Ázsia-Európa (ASEM) csúcstalálkozó 51 ország állam- és kormányfőjének részvételével.