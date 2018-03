Európa most készíti elő a "fegyverarzenált" Trump ellen

Európa el szeretné kerülni a kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal - aki azt tervezi, hogy importvámot vet ki az acélra és az alumíniumra -, ugyanakkor azonnal ellenlépéseket hoz, ha szükségessé válik - jelentette be Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős uniós biztos.Moscovici jelzése szerint abban az esetben, ha Donald Trump bevezeti az importvámokat, akkor fegyverek arzenáljával válaszolnak a lépésre. Európa azonnal vámot vet ki pl. a narancsra, a dohányra és a whiskey-re is.Az EU több olyan terméket is felvesz a listára, amit Donald Trump választókerületében is gyártanak. Moscovici hangoztatta, hogy az USA-nak meg kell értenie, ez egy "vesztes-vesztes" helyzet.Cecilia Malmstrom, EU-s kereskedelmi biztos szerdai sajtótájékoztatóján elmondta , hogy igazságtalannak tartja az amerikai intézkedéstervezetet, amely, ha megvalósul, károsíthatja a kétoldali kapcsolatokat, ezért reménykedik benne, hogy Donald Trump meggondolja magát.Egy kereskedelmi háborúnak nincsenek győztesei, együtt kell megoldást találnunk amerikai barátainkkal és többi szövetségesünkkel a világgazdaságot sújtó acél- és alumíniumipari túlkapacitások problémájára.Kína is éppen csütörtökön közölte, hogy ellenlépéseket tehetnek: