Exim-ügy: a KSH is visszavonulót fújt

A magyar statisztikai hatóságok továbbra is fenntartják álláspontjukat, mely szerint az Eximbank államháztartásba való besorolása nem szolgálja a gazdasági és pénzügyi folyamatok valóságnak megfelelő bemutatását és nem felel meg a nemzetgazdasági elszámolások alapját jelentő módszertannak, az EU jogszabályba foglalt ESA2010-nek sem.

Ezt elkerülendő a magyar statisztikai hatóságok úgy döntöttek, hogy a Túlzott Hiány Eljárás (Excessive Deficit Procedure - EDP) számításokban az Eximbankot az államháztartás részeként mutatják be.

A jegybank hétfő reggel jelentette meg a pénzügyi számlák negyedik negyedéves adatait, amelyből kiderült , hogy először készítette el az adósságráta- idősort az Eximbank adósságállományával együtt kalkulálva.Ennek kapcsán adott ki külön tájékoztatást a KSH, melyben hangsúlyozza, hogy:Az Eurostat eldöntötte, hogy saját publikációiban az Eximbankot az államháztartás részeként fogja elszámolni, ami azzal fenyeget, hogy az ország szempontjából fontos makrogazdasági mutatóra két hivatalos adat kerül közzétételre, az egyik a magyar statisztikai hatóságok Eximbank nélkül, a másik az Eurostat Eximbankkal együtt számított államadósság adata.A 2017. évre vonatkozó EDP adatok Eurostat által validált első becslését az Eurostat és a KSH egyaránt április 23-án teszi közzé.Azt is megjegyzik, hogy "az Eximbank államháztartásba sorolása nem érinti a GDP-arányos államadósságráta változásának 2011 óta csökkenő tendenciáját. Az adósságráta szintjét emeli meg, évente változó, 0,6 és várhatóan 1,9 százalékpont közötti mértékben". Azt azonban nem emelték ki, hogy a csökkenés üteme mérsékeltebbé vált (a korábbiaknál laposabb a görbe) és volt olyan év (2014-ről 2015-re), amikor emelkedett a GDP-arányos adósságráta.





Jelen helyzetben a KSH a legjobb megoldást választotta, ugyanis tarthatatlan lett volna, hogy elejét veszi egy áldatlan állapotnak, amikor nem lennének egyértelműek a magyar gazdaságról szóló adatok. A Portfolio hasábjain végigkövettük az elmúlt évek szakmai vitáját az Eximbank besorolásáról, és ebben a vitában láthattunk értékelhető érveket a magyar hatóságok részéről, hogy szerintük miért nem kellene a foglyul ejtett pénzügyi intézmény kategóriájába sorolni az Eximbankot. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy politikai kategória, hanem egy új, speciális statisztikai-pénzügyi kategória és vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy az Exim miért lenne ilyen.Jelen helyzetben a KSH a legjobb megoldást választotta, ugyanis tarthatatlan lett volna, hogy elejét veszi egy áldatlan állapotnak, amikor nem lennének egyértelműek a magyar gazdaságról szóló adatok.

Így érvel a KSH

"Az Eurostat egy új, speciális intézményi kategóriába, a zártkörű (captive) pénzügyi közvetítők közé javasolta besorolni az Eximbankot. Ez a kategória a nemzeti számlák statisztikai módszertanának megújítása során (ESA 2010) jött létre a pénzügyi vállalatok szektorában és azokat a pénzügyi szervezeteket tartalmazza, amelyek nem végeznek pénzügyi közvetítő tevékenységet, nem a nyilvánossággal állnak pénzügyi kapcsolatban, hanem szűk körben, jellemzően a tulajdonostól, vagy vállalatcsoporton belülről szerzett forrásokat fektetnek be, helyeznek ki speciális céllal illetve a piacon gyűjtött forrásokat adják tovább a vállalatcsoport tagjainak. Az ide sorolt pénzügyi szervezetek - jellemzően vagyonkezelők (holdingok) és speciális pl. forrásgyűjtési célú vállalatok (SCV-k) - a tulajdonosaik "foglyai", így intézményi önállóságuk megkérdőjelezhető" - emlékeztet a KSH a mostani közleményében."A magyar statisztikai hatóságok álláspontja szerint az Eximbank nem felel meg a fenti kritériumoknak, ugyanis tényleges pénzügyi közvetítést végez, forrásait a piacról szerzi és széles körben, a piacon helyezi ki azokat. A nemzeti számlák megújított módszertani szabványa (ESA 2010) nem változtatta meg a pénzügyi közvetítők és ezeken belül a hitelintézetek definícióját, ami a szektorbesorolással kapcsolatosan ellentmondást eredményezett. A hazai statisztikai hatóságok véleménye szerint az Eurostat nem az ESA 2010 szabályaival összhangban hoz döntést egyes szervezetek kormányzati szektorba sorolásáról, ami bizonytalanságot visz a statisztikai módszertanba és megbontja a nemzeti számlák körébe tartozó statisztikák összhangját" - érvelt most is a KSH."Az Eurostatnak az a gyakorlata, hogy a tagországok Eximbankhoz hasonló működésű bankjainak kötelezettségeit az államadósság részeként igyekszik bemutatni, olyan változtatást jelent a kormányzati szektor elszámolásában, amely a többi szektor mutatóit is eltorzítja. A pénzügyi közvetítő rendszer súlya és szerepe, a pénzügyi közvetítés terjedelme és minősége nehezebben megítélhető, ha a besorolás következtében jelentős szervezetek kikerülnek a szektorból. Formálisan rontja ugyanakkor az EU tagállamok világpiaci versenyképességét is, mivel a kormányzati szektor súlyát a ténylegesnél nagyobbnak tünteti fel" - teszik hozzá.