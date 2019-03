Ez a nemzet megalázása! - Nincsenek elragadtatva a Brexittől a britek

A Sky Data közvélemény-kutató cég 1189 fős reprezentatív választói csoport bevonásával szerdán elvégzett vizsgálatában a válaszadók 90 százaléka mondta azt, hogy az egész országra nézve megalázónak tartja a Brexit eddigi menetét, és mindössze 7 százalék volt ellenkező véleményen.Arra a kérdésre, hogy kit tartanak hibásnak a jelenlegi helyzetért, a felmérés résztvevőinek 34 százaléka a konzervatív párti brit kormányt, 26 százalék a londoni alsóház képviselőit, 7 százalék az Európai Uniót nevezte meg.A válaszadók 24 százaléka szerint a kormány, a parlament és az EU egyformán felelős, 7 százalékuk szerint ugyanakkor egyik sem hibáztatható.Theresa May miniszterelnök éppen szerdán kezdeményezte hivatalosan az Európai Uniónál a Brexit jövő pénteken lejáró határidejének június 30-ig terjedő halasztását.Ennek előzményeként az alsóház kétszer is - először januárban, majd múlt kedden - nagy többséggel elutasította a Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-val tavaly novemberben elért megállapodást, a keddi szavazás után nem sokkal viszont megszavazott egy olyan módosító indítványt, amely elveti a megállapodás nélküli kilépést az Európai Unióból.Az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak küldött szerdai levelében Theresa May közli: jóllehet bízik abban, hogy a londoni parlament végül ratifikálja a Brexit-megállapodást, erre azonban a kilépés márciusi 29-i határidejéig már nincs lehetőség.A kormányfő néhány napja még azon az állásponton volt, hogy a megállapodás újabb elutasítása esetén a Brexit hosszabb ideig tartó halasztására lenne szükség. A képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában, az Európai Tanács elnökének küldött levél körüli vitában viszont már azt mondta, hogy "miniszterelnökként" nem tud június 30-ánál későbbi időpontig terjedő halasztásban gondolkodni.Egyes elemzői vélemények szerint Theresa May ezzel a megfogalmazással akár arra is utalhatott, hogy ha a brit parlament vagy az EU a Brexit ennél hosszabb halasztására szorítja rá a brit kormányt, akkor ő távozhat posztjáról.