Ez lehet a nagy Brexit-alku - Délutánra kell nagyon figyelni

A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy az Egyesült Királyság bár kilép az EU-s vámunióból, de egy speciális vámtérséget alkotna az Egyesült Királyság és Írország (illetve így az EU), de az Egyesült Királyságon belül Észak-Írországra mélyrehatóbb, az uniós keretekhez közelítő szabályozás lenne érvényes, mint Nagy-Britanniára.

Lényeges egyúttal, hogy mind a DUP egyik vezetője, mind a Konzervatív Párt erősen Brexit-párti vezető politikusa Jacob Rees-Mogg is azt mondta: ez a megállapodás végülis megbontja az Egyesült Királyság (területi) egységét.

A Reuters három névtelen uniós forrástól mindössze annyit tudott meg a végső Brexit-megállapodás szövegének kulcsfontosságú részéről, az északír-ír határból adódó problémáról, hogy végülis egy hibrid vámmegoldást találtak ki, hogy kielégítsék mindenki fő igényét.Ez tehát segítene elkerülni a fizikai határellenőrzés visszaállását az északír-ír határon, kicsit eltérő szabályozás lenne érvényes Nagy-Britanniára, mint Észak-Írországra, és mindez egyúttal lehetővé tenné Nagy Britanniának, hogy külső, harmadik országokkal meg tudja kötni a kereskedelmi megállapodásait. Nem ragadna tehát be az idők végezetéig az EU-val való szoros vámtérségi keretekbe, de az EU is erős garanciákat követelhetett ezen keretért.és éppen ezt tették szóvá az északír-unionisták (DUP) vezetői az elmúlt fél napban. EmiattEz azért kellemetlen, mert Theresa May a többségi kormányzáshoz éppen a DUP politikusaira támaszkodik a törvényhozásban.A fő kockázat tehát továbbra is az, hogyA brit alsóházban a 650 főből legalább 320 főnek kellene támogatnia a most kialkudott változatot, hogy az EU-ból való “kivonulási" törvény átmenjen, de ez egyelőre kérdéses.Még ezt megelőzően van egy fontos tesztje Theresa May stratégiájának:Hírügynökségi beszámolók szerint legalább 5 miniszter támogatni fogja Mayt, de közben esélyes, hogy mások felállnak.Ha ma a brit kormány többsége kiáll May mellett, akkor, hogy egyrészt az EU27 is megadja a politikai felhatalmazást a végső megállapodás megkötéséhez, másrészt az uniós kilépés utáni időkre szóló hosszú távú keretekről is kiadjanak egy politikai szöveget. Utóbbival is az a célja az EU27-nek, hogy Maynek odahaza kellő támogatottsága legyen ahhoz, hogy a parlamentben át tudja vinni a végső Brexit-alkut egy szavazás formájában legkésőbb jövő január 20-ig.