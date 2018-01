Ez lesz a hosszú hétvégék éve

Tarka lesz a naptár

2017 különleges év volt az ünnepnapok szempontjából. A (hétköznapokra eső) ünnepnapok mindegyike hétfőre, szerdára vagy péntekre esett. Ez azt eredményezte, hogy egyáltalán nem kellett alkalmazni azt az idehaza meghonosodott gyakorlatot, miszerint a keddi, csütörtöki ünnepnapokat egy pihenőnappal kiegészítve hosszú hétvégét lehet alkotni. (Természetesen egy másik hétvége rovására, amikor a szombat munkanappá alakul.) Így aztán tavaly "tisztán" kilenc ünnepnap csökkentette a munkanapok számát.Ami tavaly hétfőre és szerdára esett, az az idén keddre és csütörtökre fog. Ennek megfelelően 2018-ban szinte minden "nem a hét napjához kötött" (tehát nem Nagypéntek, Húsvéthétfő, Pünkösdhétfő) ünnep négynapos hosszú hétvégét hoz majd az életünkbe. Ráadásul az Újév és augusztus 20. vasárnapról hétfőre csúszott át. Így tehát a tavalyi 9 helyett 11 ünnepnap esik hétköznapra, további hat munkanap pedig beolvad egy négynapos hosszú hétvégébe, cserébe pedig kapunk hat "ledolgozós" szombatot.A fentieket összegzi a következő ábra:

Klikk a képre!

Miért fontos ez?

Mit várhatunk az idén?

Régóta ismert, hogy a gazdasági teljesítmények számba vételekor egyáltalán nem hagyhatjuk figyelmen kívül a naptárt. Amikor két időszak teljesítménye közötti változást akarunk korrekt módon megmérni (például havi ipari termelés vagy éves GDP-növekedés), akkor egyáltalán nem mindegy, hogy a bázis és a tárgy időszakban hány munkanap és munkaszüneti nap van.A munkaszüneti napok gazdasági hatásairól nincsenek nagyon biztos ismereteink, de néhány kapaszkodó azért akad. A gazdaságstatisztika összefoglaló néven naptárhatásnak hívja azt a jelenséget, amikor két időszak teljesítményének összevetése a hétköznapok, ünnepnapok, szökőnap miatt korlátokba ütközik. Ha egy hónapban 21 munkanap van, a másikban pedig 20, akkor utóbbi esetben elméletileg 5%-kal rövidebb volt a munkaidő, vagyis akár ennyivel kisebb lehet a teljesítmény anélkül, hogy igazából a gazdaságban bármi érdemi változás bekövetkezett volna.A korábbi évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy a különféle naptárhatások eltérő jelentőségűek. A szökőnap hatása erőteljes, ekkor ugyanis ténylegesen meghosszabbodik az egyik időszak, így a termékek és szolgáltatások kereslete és kínálata is megváltozik. 2016-ban például a 2,2%-os GDP-növekedéshez mintegy 0,2 százalékpontot a hosszabb év, a szökőnap tehetett hozzá, a naptárhatásassal kiigazított adat ugyanis csak 2%-os bővülést mutatott.Amikor a hétvégék vagy az ünnepnapok befolyásolják a munkanapok számát egy adott hónapban, szintén tapasztalunk olyan hatást, hogy az előző hónaphoz, vagy az egy évvel korábbi időszakhoz képest a naptárhatás megváltoztatja a mért teljesítményt. Ez logikus, hiszen amennyiben a teljes kapacitáson üzemelő gyártósorok a szabadnapokon leállnak (például egy autógyárban), lényeges, hogy hány ilyen szabadnap van. Azokban az iparágakban, ahol folytonos a termelés (például közműszolgáltatások, kereskedelem bizonyos szegmensei) természetesen ez a hatás kisebb.Ugyanakkor erős a gyanú, hogy a szökőnapot leszámítva a többi naptárhatás egy teljes év során mérsékelt marad. Ennek az lehet az oka, hogy a termelés jó része az ünnepnapoktól független keresletet elégít ki (például Németországban aligha csökken azért az Audi iránti kereslet, mert Magyarországon hétköznapra esik március 15.), így a termelés ütemezése során az ünnepnapokkal is kalkulálva készül az éves terv. Ahol nem teljes kapacitáson zajlik a termelés, ott a kevesebb munkanap miatti kiesést könnyen lehet pótolni a korábbi vagy későbbi hónapokban.Felmerül azonban a kérdés: akkor is elhanyagolható lesz a munkanapok eltérő száma, ha ez a különbség jelentős?A fenti táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy míg tavaly 251, addig az idén csak 250 munkanap lesz az évben. Ez nem nagy különbség, csakhogy a 250 napból 6 szombati pótnap, aminek a munkaintenzitását illetően akadnak kételyek. (Aki bent van, tud-e ugyanúgy dolgozni, ahogy hétköznap? Aki szabadságot vesz ki szombatra, annak az egész évi teljesítménye kisimul-e attól, hogy összességében nem fog több szabadságot kivenni? És egyáltalán mindezt jól számba tudja-e venni a statisztika?)Játsszunk el egy pillanatra a gondolattal, hogy a szombatok hatékonysága tartósan (egész évre vonatkozóan) csökkenti a gazdasági teljesítményt. Ha a szombatot teljesen kidobnánk az ablakon, akkor a GDP-növekedés csak ettől 2,5 százalékponttal kisebb lenne. Ha a szombati munkanapok félgőzzel futnának, akkor is bőven 1 százalékponttal húzná le a GDP-t a naptárhatás. Ezek azonban egészen biztosan túlzó számok, az élet nem áll le ennyire egy szombaton. Ám ha csak azt feltételezzük, hogy a szombatokon egy átlagos munkanaphoz képest 20%-os teljesítményelmaradás keletkezik, akkor is bő 0,5 százalékpontos negatív hatás keletkezhet a GDP-növekedésben. Ez a 4% körüli várt bővüléshez képest szemmel látható mértékű eltérést jelenthet.A gyakorlatban mindez fordítva jelentkezik. A KSH megméri a tavalyi és az idei GDP-t, majd ezeket összevetve kiad egy "nyers" (kiigazítatlan) GDP-növekedési adatot. Innentől kezdve a kérdés az, hogy az adott GDP-növekedést mennyire húzták le a különleges napok. Ha a KSH úgy véli, hogy nagyon, akkor a közgazdaságilag relevánsabb, naptárhatással igazított GDP-növekedési adatot lényegesen magasabbra húzhatja. Mivel ennek a hatásnak a mértéke rendkívül bizonytalan, valószínű, hogy az idei GDP-növekedési adat értelmezése is bizonytalan lesz. Tegyük fel például, hogy a nyers GDP-növekedés az idén a pillanatnyi piaci konszenzusnak megfelelően 3,8% lesz, elmaradva a kormány 4% feletti várakozásaitól. Amennyiben ezt jelentősen kiigazítjuk, mondván, hogy a szerényebb számért az idei naptár sajátosságai felelnek, akkor szépen 4% fölé lehet húzni a GDP-számot.