Ezek voltak a világ leggyorsabb országai 2018-ban

10-6.

10. Dzsibuti: 6,7%

Az Ádeni-öbölnél fekvő egymilliós ország francia és amerikai katonák állomáshelye és a helyi drogot katlevélnek hívják. Valószínűleg nagyjából ennyit tud kipréselni magából egy átlagosan tájékozott európai a szegény afrikai országról, amelynek gazdasága bizony egész szépen növekedik. A lakosság jó része ebből valószínűleg keveset érez, hiszen a munkanélküliség 40%-os. Leginkább a kedvező földrajzi fekvésében bízhat az ország, ha a közeljövőben is gyors növekedést vár. Dzsibuti ugyanis elsősorban a nemzetközi szállításhoz kötődő szolgáltatásokból él. Nem csoda, hogy az utóbbi évek két legnagyobb projektje a Doraleh kikötő, illetve az addisz-abebai vasútvonal megépítése voltak.

9. Laosz: 6,8%

A kelet-ázsiai és csendes-óceáni térség egyik legdinamikusabban bővülő gazdasága Laosz. A 30 éves, válságoktól mentes fejlődés eredménye, hogy 1990-hez képest mára a gazdaság mérete a hétszeresére nőtt. Volt honnan, hiszen az ország fejlettsége (az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP alapján) még mindig csupán negyede a magyarországinak. Nem csoda, ha az értékelések Laosz esetében is a szegénység (lassú, de folyamatos) visszaszorulását emelik ki fő sikerként. Az ország elsősorban a nyersanyagainak köszönhetően tud felzárkózó pályán haladni. Ez és a kommunista berendezkedés is azt sejteti, hogy a fejlődés során még több szerkezetváltási igény is vár a gazdaságra.

8. Kambodzsa: 7,0%

Tavaly is eggyel Laosz előtt állt a növekedési listán Kambodzsa. A szomszédos ország még mélyebből indulva jár be hasonló utat, hiszen a vörös khmerek borzalma után kellett újjáépíteni az országot. A növekedési kilátások töretlenek, a textilipar és a turizmus is gyorsan bővül. Ugyanakkor a fejletlen gazdaságszerkezet hosszabb távon itt is problémát okozhat.

7. Szenegál: 7,0%

Szenegál csak az elmúlt 5 évben növekszik igazán gyorsan, ezért nem csoda, hogy nem lóg ki a legszegényebb afrikai országok sorából. Egy főre jutó GDP-je a tizede a magyar adatnak. A bővülés a bányászat, az építőipar és a turizmus fejlődésének köszönhető, de a kontinens legnyugatibb területén természetesen továbbra is olyan alapvető kihívásokkal kell szembenézni, mint az alapfokú oktatás elterjesztése vagy a mezőgazdaság sokktűrő képességének javítása.

6. Ruanda: 7,2%

A kis közép-afrikai ország még Szenegálnál is fejletlenebb, de az utóbbi 10 évben kétszeresére nőtt a gazdasága. Az ország egész kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági pályát fut be, ezért a növekedési kilátások is biztatók. A szegénységből való kitöréshez még így több évtized szakadatlan fejlődésre lesz szükség. Ehhez az iparosodáson és az exportkapacitások kiépülésén keresztül vezethet az út.