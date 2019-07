Ezekben az órákban dől el az irány erre a hétre?

Az Amerikával vívott kereskedelmi háború feltehetően továbbra is nyomot hagy a legfőbb kínai makroadatokon, így az ipari termelési, kiskereskedelmi, beruházási és GDP-növekedési adatokon, már amennyiben ezen adatoknak tényleg lehet hinni a szoros kontroll alatt tartott ázsiai óriásgazdaságban. Az mindenesetre elmondható, hogy a magánszektor szempontjából egy rendkívül eladósodott nagygazdaságról van szó, amelyben se a költségvetés, se a monetáris politika oldaláról nincs tér az érdemi élénkítésre. Eseti jellegű, korlátozott hatékonyságú élénkítő lépések persze eddig is voltak és továbbra is várhatók, de az eladósodottság és az Amerikával vívott kereskedelmi és technológiai háború alapvetően rányomja a bélyegét a kínai cégek és a gazdaság kilátásaira.A kínai gazdaság mérete és a szoros gazdasági kapcsolatok pedig az egyik fő exporthatalom Németország teljesítményére is alapvetően rányomják a bélyegüket, így érdemes lesz figyelni, hogy a második-harmadik legfontosabb német konjunktúra-index, a ZEW gazdasági hangulatindex hogyan alakul, aznap délután pedig az amerikai ipari termelési és kiskereskedelmi forgalmi adat milyen lesz.Kedden egyébként a magyar KSH az építőipar friss számait is közzéteszi, így kiderül majd, hogy a 40% körüli vágtatás folytatódott-e, esetleg fokozódott-e. Szerdán délután az amerikai ingatlanpiaci engedélyezési és építési adatokra érdemes figyeli, majd este arra, hogy a Fed aktuális havi gazdasági helyzetértékelése az egyes térségekben mit emel ki, az egymásnak olykor ellentmondó gazdasági adatok milyen rövid távú kilátásokat rajzolnak ki a jegybank szerint. Pénteken a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexe még figyelmet érdemel.