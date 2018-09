Ezrek tüntettek az IMF-mentőcsomag miatti megszorítások ellen a súlyos válsággal sújtott országban

A tüntetők a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott tárgyalások megszakítását követelték. Az aktivisták transzparensein olyan feliratok voltak olvashatóak, mint "Elég a megszorításokból!" vagy "Macri=éhség".A megszorításokat hétfőn jelentette be az argentin kormány, ezek keretében egyebek között megszüntetik a minisztériumok felét és emelik az exportadót, hogy csökkentsék a költségvetés hiányát és stabilizálják a nemzeti fizetőeszköz összeomlásától sújtott gazdaságot.Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága és a valutalap június elején kötött hároméves, 50 milliárd dolláros készenléti hitelmegállapodást, amelynek feltételeként Argentína költségvetési deficitje csökkentése mellett kötelezte el magát az elkövetkező évekre. Most ennek a segélyprogramnak a felgyorsításáról tárgyalnak a szervezet székhelyén, Washingtonban az argentin kormány képviselői.A keretösszeg 30 százalékát, mintegy 15 milliárd dollárt a hitelkeret megnyitása után azonnal átutalták Argentínának, és az összeg egy részét már fel is használták, de a gazdasági helyzet így is tovább romlott, a monetáris válság tovább mélyült. Csak a múlt héten 15 százalékkal gyengült az argentin peso a dollárral szemben, az év eleje óta pedig majdnem 50 százalékkal.Számos argentinnál az IMF-fel folytatott tárgyalások a 2001-2002-es gazdasági válság rossz emlékeit idézik fel, amikor milliók kerültek szegénységbe. Az emberek az Nemzetközi Valutaalapnak a kölcsönök folyósításához szabott feltételeit okolják a történtekért.