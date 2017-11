Ezt sem tesszük ki az ablakba: újra leszerepeltek a magyar diákok

A PISA-teszten Szlovákia és Bulgária továbbra is mögöttünk áll, ugyanakkor Horvátország és Oroszország mellett a cseh diákok is előttünk végeztek.

Azt már korábban tudtuk , hogy a magyar diákoknak a szövegértéssel és a matematikával is meggyűlt a bajuk, és ma az is kiderült, hogy az OECD új moduljában, az együttműködési képességben sem teljesítenek jól.A lista élén Szingapúr, Japán és Hong Kong szerepel, míg a sereghajtó Montenegró, Brazília és Tunézia volt. A közép-kelet-európai régió országai közül voltak, amelyek a lista első felében foglaltak helyet (Észtország: 535 pont, Szlovénia: 502 pont, Csehország: 499 pont), Magyarország azonban a lemaradók között szerepel. Az OECD számításai szerint gazdasági potenciálunkhoz képest jobban is teljesíthetnénk.Az OECD a felmérés bizonytalanságát is fegyelembe veszi, ez alapján a hazánk az összes ország közül a 31. és a 35. hely között szerepel (az 51-ből), az OECD-országok közül pedig a 26-27. helyre volt elegendő az eredmény (a 32-ből).A PISA teszt alapján kevés diák képes jól problémákat megoldani Magyarországon, ugyanakkor jelentős a leszakadók száma. A kimagasló eredményt elérők 3%-a messze elmarad az OECD-átlag 8%-ától, ugyanakkor a gyengén teljesítők 9%-a meghaladja az OECD-ben mért 3%-ot. Ők azok, akik a minimális követelménynek sem voltak képesek megfelelni.Míg a 2012-es PISA-teszt az egyéni problémamegoldó képességet mérte, addig a 2015-ös az együttműködésre fókuszált. Általánosságban elmondható, hogy amelyik országok jól szerepeltek a korábbi felmérésen, azok most is magas pontszámot értek el. Magyarország egyikben sem szerepelt jól: