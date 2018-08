Fejjel mennek a falnak a britek: "Nem kell félni, nem fog fájni"

Egy megállapodás nélküli kilépés nem lenne sétagalopp, azonban a világ végét sem jelentené.

Egyrészt lehet, hogy a kormányfő már tisztában van vele, hogy a brit belpolitikai helyzet, illetve az EU-s fél követelései lehetetlenné teszik egy alku létrejöttét. Épp ezért May igyekszik már most előkészíteni a terepet azzal a kommunikációs stratégiával, hogy "nyugi, nem lesz semmi baj".

Másrészt előfordulhat, hogy May tudatosan az EU-ra igyekszik nyomást gyakorolni azzal a hozzáállásával, hogy az Egyesült Királyság már "elengedte" a megállapodás lehetőségét. Ezzel tulajdonképp visszadobta a labdát az EU térfelére, mondván, ha megállapodást akarnak, akkor nekik kell engedményt tenniük.

May ötnapos afrikai utazása előtt feltűnően optimista hangnemben nyilatkozott az ország sorsával kapcsolatban egy megállapodás nélküli Brexit esetén.- fogalmazott a kormányfő, reflektálva Roberto Azevedo, a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) igazgatójának múlt heti kijelentésére, miszerint az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelem ebben az esetben sem állna meg.A kormányfő optimista helyzetértékelésével egyben rácáfolt pénzügyminisztere, Philip Hammond múlt heti levelének tartalmára, amelyben Hammond arra figyelmeztette a brit parlamenti kincstári bizottság elnökét, hogy a megállapodás nélküli kilépés 2033-ra kumuláltan 7,7 százalékkal alacsonyabb GDP-t eredményezne, ráadásul az államadósság is 80 milliárd fonttal magasabb lenne az alappályához képest. May szerint a pénzügyminiszter állításai egy olyan januári jelentésen alapulnak, amely még nem volt készen, így a következtetések sem helytállók.A brit kormányfő mai szavai jól beleillenek abba a stratégiába, amit az elmúlt hetekben alkalmazott a brit kormány: próbálják bizonygatni, hogy nem félnek a kilépés következményeitől és mindenre fel vannak készülve a Brüsszellel folytatott pszichológiai játszmában. Pedig egyértelmű, hogy lenne oka tartani a brit kormánynak egy ilyen lehetőségtől, az általuk közölt (eddig megjelent) tájékoztató anyagok szerint ugyanis több ágazatban is jelentős fennakadásokra kell felkészülni jövő március 29-e után, emellett pedig az elemzők többsége szintén negatív következményekre figyelmeztet.