Fél évig tartó káosz is jöhet a tengeren a Brexit után

A brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock által közzétett négyoldalas helyzetértékelés elsősorban a gyógyszerellátás szempontjából vizsgálja a megállapodás nélküli Brexit potenciális hatásait az áruforgalomra, de általános érvényű megállapításokat is tesz.Hancock szerint nem lehet pontosan tudni, hogy az EU-ban maradó tagországok milyen határellenőrzési intézkedéseket tennének a Brexit-megállapodás életbe léptetésének elmaradása esetén. A brit kormány hatásvizsgálatai azonban azt mutatják, hogy a lehetséges ellenőrzési intézkedések a két legforgalmasabb kikötő, a délkelet-angliai Dover és Folkestone működését érinthetnék a legnagyobb mértékben, és az ebből eredő fennakadások akár hat hónapig is jelentősen korlátozhatnák e két kikötő kapacitásait.A brit egészségügyi miniszter feljegyzése szerint a brit kormánynak nincs befolyása arra, hogy az egyes EU-tagországok milyen ellenőrzést vezetnek be külső uniós határaikon. Hangsúlyozza ugyanakkor: az Európai Bizottság világosan kifejezésre juttatta, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén teljes körűen életbe léptetné az Egyesült Királyság és az unió közötti személy- és áruforgalomban azokat az ellenőrzéseket, amelyeket külső országokkal szemben alkalmaz. "Az ő döntésük, hogy ez megtörténik-e, nem a miénk" - áll Hancock közleményében.Az egészségügyi tárca vezetője szerint a brit kormány tudatában van annak, hogy a gyógyszerellátás biztosítása életfontosságú, és azon dolgozik, hogy legyen elégséges kompkikötői kapacitás az egészségügyi termékek bejuttatására.Hancock szerint a kormány döntött arról is, hogy az alternatív útvonalakon elsőbbséget biztosít a gyógyszeripari áruknak, garantálandó, hogy a gyógyszerbehozatal a kilépés jövő márciusban esedékes időpontja után is fennakadások nélkül folytatódhasson.Az esetleges megállapodás nélküli Brexit kikötői hatásaival már korábban is foglalkozott a brit kormány. Chris Grayling közlekedési miniszter az egyik minapi kabinetülésen felvetette azt a lehetőséget, hogy a kormány hajókat vagy hajóteret bérelne, annak érdekében, hogy a Dover és Calais közötti szűk keresztmetszetet kikerülve más kikötőkön keresztül juttassa el Nagy-Britanniába az alapvető ellátási cikkeket.A héten a Bank of England kormányzója is arra hívta fel a figyelmet, hogy felfordulást okozhat a brit kikötők forgalmában, ha Nagy-Britannia szabályozatlan körülmények közepette lép ki az Európai Unióból.Mark Carney, aki a brit jegybank több más magas beosztású tisztviselőjével együtt a londoni alsóház pénzügyi bizottságának meghallgatásán vett részt e hét elején, kijelentette: a brit kikötők nincsenek felkészülve egy olyan forgatókönyvre, amelynek alapján nem sikerül életbe léptetni a Brexit feltételeiről szóló megállapodást. Dover és a szemközti, franciaországi Calais kikötője között évente 2,5 millió kamion fordul meg.A patinás Imperial College London egyetem nemrégiben elvégzett vizsgálata kimutatta, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet csak négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.