Feladja fő követelését az EU, ami eddig akadályozta a Brexit-megállapodást?

8 hónapig "tolt" stratégia változhat most meg

Mindkét megjegyzés elmozdulás a megelőző 8 hónapban hangoztatott uniós állásponttól

Mi lenne az újdonság az EU-stratégiában?

Barnier szerint a szakvélemények azt mutatják, hogy tényleges fizikai ellenőrzés a két terület között igazából csak a legutóbbi, azaz az egészségügyi esetben lehet elengedhetetlen, az összes többi vonatkozás elintézhető a konkrét határvonaltól függetlenül is bárhol, (egymás területén, szállítás közben, például hajón, vagy vonaton stb.).

Mindez afelé mutat, hogy az EU most már el tudja képzelni, hogy Észak-Írország ugyanúgy kilép az uniós piacból, mint az Egyesült Királyság többi része és mégsem kellene visszaállítani a fizikai határellenőrzést, így tehát ezzel együtt a Nagypénteki Egyezmény is betartható lenne.

Még egy meglepő kijelentés

adott megoldás "csak akkor és csak addig" kerülne alkalmazásra, amíg valami "jobb rendezés" nem adódik az EU-brit jövőbeni kapcsolatok formálása során.

Az Európai Unió kész arra, hogy, és az sem lehetetlen, hogy a mostani tárgyaláson "véglegesként" elfogadásra kerülő megoldást idővel egy- fejtette ki Michel Barnier Brexit-ügyi EU-főtárgyaló a tagországok EU-ügyi tárcavezetőinek keddi brüsszeli tanácsülésén.és arra utal, amit Barnier is említett a tegnapi sajtótájékoztatóján, miszerint EU-oldalon "komoly és intenzív munka folyik" az ír határkérdés megnyugtató rendezése érdekében, és ennek hozadékaként is látszik most úgy, hogy a végső esetre eredetileg javasolt EU-változat esetleg "javítható" valamelyest.Az EU-ügyi főtárgyaló általszerint arra az esetre, ha a brit kilépésig nem születne jogilag minden fél által kötelező hatályúnak elfogadott megállapodás az Ír Köztársaság és a brit északír tartomány közötti határszakasz kezeléséről,Ezzel tehát megbomlana az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország) területi integritása, mert kvázi Brüsszel felügyelete alatt maradna Észak-Írország, de Nagy-Britannia kilépve az EU-ból már nem lenne tagja az egységes piacnak, így fizikai határellenőrzést kellene bevezetni, ez viszont szembemenne a 20 éve kötött, a béke garanciájának is tekinthető Nagypénteki Egyezménnyel., és helyette Londonban az elmúlt fél évben mindenféle innovatív megoldási javaslatokkal álltak elő, amelyek brit megítélés szerint elkerülhetővé tehetik bármilyen határszakasz fenntartását mind Írország és Észak-Írország, mind pedig az északír tartomány és Nagy-Britannia többi része között. Ezeket azonban EU-részről minden esetben elvetették, mint megvalósíthatatlan megoldást.Barnier keddi közlése mindezek fényében számít újdonságnak. Mint kifejtette, szakvélemények arra utalnak, hogy, amennyiben a brit kilépés után a két térfél jogilag két eltérő piacszabályozási rendszer alá esik. Az egyik a vám, a másik az adózás, a harmadik a termékforgalmazással kapcsolatos szabályozás, a negyedik pedig az (állat- és növény-)egészségügyi megfontolás.Egészségügyi ellenőrzés egyébként ma is van, de csak szúrópróba-szerűen, az esetek alig 10 százalékában. Ezt mindenképpen fel kell majd vinni 100 százalékra, de- mutatott rá a francia politikus.Az EU-főtárgyaló emellett sokakat meglepve tett egy olyan megjegyzést is, hogy jóllehet, az EU-huszonhetek továbbra is olyan "végső megoldáshoz" ragaszkodnak, amelyik kivitelezhető és jogilag kötelező, emellett tiszteletben tartja Nagy-Britannia területi integritását, ámUtóbbi megközelítés kezdettől fogva a brit tárgyalási álláspont volt, EU-részről azonban - nem utolsó sorban a mindvégig nagyon határozott ír követelésre - eddig mindig az volt az alapvetés, hogy a kilépési megállapodáshoz "ideiglenes megoldás" nem elégséges, hanem olyan eszközre és jogilag kötelező egyezségre van szükség, ami elvben egyszer és mindenkorra kezeli az ír határkérdést.

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló érkezik a tagországok EU-ügyi tárcavezetőinek brüsszeli tanácsülésére 2018. szeptember 18-án

Miért lazulhat az EU27 álláspontja?

Mi lesz a mostani EU-csúcson?

Az uniós álláspont "lazulása" szakértők szerint, ami a brit kormányon belül zajlik, és amiben az EU-oldal láthatóan a belső konfliktust az utóbbi időben felvállaló, (de legalábbis kerülni akarja annak bármilyen gyengítését).- mutatnak rá megfigyelők, akik megjegyzik, hogy Simon Coveney ír külügyminiszter a keddi tanácsülés után fontosnak érezte sajtóértekezletén leszögezni, hogy kormánya a határkérdés kapcsán semmilyen könnyítésbe nem tud belemenni, és hogy itt "nem többféleképpen értelmezhető politikai nyilatkozat" elérése a cél, hanem egyértelmű "jogi szöveget" kell véglegesíteni.A keddi EU-tanácsülésen hírek szerint a tagországok amúgy előzetesen véleményezték annak lehetőségét, amitÉrtesülések szerint több ország - köztük Írország -, mert az félelmeik szerint "csökkentené a nyomást a brit kormányon", hogy törekedjen tartani az októberi határidőt a kilépési megállapodás véglegesítésére.A ma kezdődő informális salzburgi uniós csúcstalálkozó középpontjában egyébként- foglalja össze az MTI. Szerda este a vezetők nem hivatalos munkavacsorát tartanak, amelyen a megbeszélés fő témája a migráció lesz. Megvitatják a legújabb fejleményeket és értékelik az előrelépést az illegálisan érkező bevándorlók számának csökkentése és a harmadik országokkal való együttműködés terén.Holnap, azaz csütörtökön az európai belső biztonság ügyével folytatódik az ülés, amelyen egyebek mellett a rendőrségi és igazságügyi együttműködésről, valamint a határbiztonság és a kibervédelem erősítéséről lesz szó. Theresa May brit miniszterelnök emellett beszámol majd a Szkripal-ügy állásáról is., akik Michel Barnier uniós főtárgyalóval együtt megvitatják a Brexit folyamatának állását és a következő lépéseket. A kétnapos csúcstalálkozó házigazdája Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Ausztria kancellárja lesz.