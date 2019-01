Félelmetes adósságbomba ketyeg a világ legnagyobb hatalma alatt

A Felelős Költségvetési Tanács (Committee for a Responsible Federal Budget - CBFR) független amerikai kutatóintézet már azóta kongatja a vészharangokat, mióta 2017 decemberében az amerikai kongresszus elfogadta azt az átfogó adócsomagot, amelynek keretében csökkentették többek között a társasági és személyi jövedelemadót is. A CBFR - sok másik elemzővel együtt - nem osztotta az amerikai kormány azon álláspontját, miszerint az adócsökkentési lépések költségvetési szempontból semlegesek lesznek, azaz nem járnak majd a büdzsé hiányának növekedésével. Sőt, a CBFR figyelmeztetett, hogy a jelenlegi költségvetési politika az amerikai államadósság békeidőben példátlan ütemű emelkedését eredményezheti.Erre az adócsomagra jött ráadásként a 2018 februárjában elfogadott költségvetési csomag, ami a 2018-as és a 2019-es fiskális évre megemelte a hadseregre, illetve egyéb, nem hadászati célra fordított kormányzati kiadások összegét. A lépés tovább rontotta az egyébként sem túl jó helyzetet, hiszen még nagyobb lyukat ütött a költségvetésben, emiatt pedig az államadósság a korábban vártnál is gyorsabban emelkedhet a következő évtizedekben.A CBFR 2018-as évet összegző cikkében összeszedte tavalyi elemzéseinek legfontosabb ábráit, amelyek között van néhány igen ijesztő. Ezeket elnézve nem túlzás azt állítani, hogy ilyen ütemű eladósodás mellett könnyen fenntarthatatlanná válhatnak a folyamatok, időzített bombává változtatva ezzel a világ legnagyobb gazdaságát.Az alábbi ábrán az látszik, hogy az eredeti állapothoz képest (kék oszlopok) miként emeli meg a 2017-es adó- (zöld oszlop) és a 2018-as költségvetési (sárga oszlop) csomag az államháztartási hiányt. A CBFR elemzői felvázoltak egy még rémisztőbb, alternatív pályát, ami annak hatásaival számol, ha az amerikai kormány meghosszabbítja az egyelőre csak két évre tervezett költségvetési csomagot, valamint a 2017-es adócsökkentés hatályát.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a 2017-es adócsomagban a személyi jövedelemadó csökkentett kulcsai csak 2025-ig érvényesek, ezt követően alapesetben visszaállnak a régi kulcsok: az alternatív forgatókönyv azzal számol, hogy nem áll vissza az eredeti állapot.

A grafikonról leolvasható, hogy ha így mennek tovább a dolgok, akkor akár már 2019-ben meglehet az 1000 milliárd dolláros költségvetési deficit, ami aztán tovább kúszhat felfelé.A következő ábra azt mutatja, hogy a felelőtlen költségvetési politika eredményeként milyen irdatlan mértékben emelkedhet a GDP-arányos államadósság a következő évtizedekben.

Klikk a képre!

A jelenlegi feltételrendszer mellett (átmeneti adócsökkentés és átmeneti kiadásnövelés) a 80% körüli GDP-arányos államadósság-ráta 2050-re 160%-ra emelkedhet, majd az évszázad végére megduplázódhat (fekete szaggatott vonal).

Ha meghosszabbításra kerül az adócsökkentés, illetve a kiadásnövelést tartalmazó költségvetési csomag, akkor közel kétszer ilyen gyors tempóban hízhat majd az amerikai államadósság, az évszázad végére egészen elképesztő magasságokba emelve a GDP-arányos rátát.

A harmadik, TRUSTGO forgatókönyv azzal számol, hogy a jövőben olyan a büdzsét érintő kormányzati döntések születnek, amelyek biztosítják, hogy ne omoljon össze az ország egészségügyi- és nyugdíjrendszere. Látszik, hogy ebben az esetben (komoly megszorítások árán) 100% körül sikerülne elméletileg stabilizálni az államadósságot.

A CBFR természetesen hangsúlyozza, hogy ilyen hosszú távú előrejelzésnél óriási a bizonytalansági faktor, az viszont egyértelmű, hogy aggasztó irányba haladnak a folyamatok. A kutatóintézet szakértői szerint a döntéshozók morális kötelessége is, hogy felelősségteljesebb költségvetési politikát folytassanak, a jelenlegi trendek mellett ugyanis 2021-ben már meghaladhatja az államadósság után fizetett kamatteher összege a gyerekekkel kapcsolatos kormányzati kiadásokat (szülőknek adókedvezmény, oktatási és étkeztetési támogatás, stb). Egy kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy hamarosan többet fog elvenni a jelenlegi amerikai generáció a következő generációktól, mit amennyit adnak nekik, hiszen ennek az óriási adósságtömegnek a cipelése az ő feladatuk lesz majd.