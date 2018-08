Félelmetes, milyen gyorsan véreznek el a magyar ötletek

A világgazdasági válság előtt a vállalatok 45-50%-a megélte az ötödik évét, azóta azonban sokat romlott a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal friss kiadványából kiderült, hogy 2016-ban a 2011-ben alapított vállalkozások 37,2%-a működött még abban az évben is, ami nem jelent érdemi változást a 2012 és 2015 közötti időszakhoz képest.2012 óta minden évben 37-38% között ingadozik a cégek túlélési rátája, ami annak fényében különösen érdekes, hogy az időszakban gyors fellendülésen ment keresztül a magyar gazdaság, miközben a vállalatok évtizedek óta nem látott kedvező pénzügyi környezettel (alacsony hitelkamatok, kedvező hitelkonstrukciók) találták szembe magukat.

A korábbi évekhez hasonlóan a pénzügyi, biztosítási tevékenység vállalkozásainak túlélési képessége volt a legalacsonyabb, csupán 11%-uk működött még az alakulásukat követő ötödik évben is. Ebben a szektorban már az első évet túlélő vállalkozások aránya is jelentősen elmaradt a többi ágazathoz képest

Összességében tehát elmondható, hogy a 3-4%-os GDP-növekedés, a belső kereslet megerősödése, valamint az olyan kedvező hitelkonstrukciók, mint a Növekedési Hitelprogram együttesen is csak arra voltak elegendők, hogy megálljon a vállalatok túlélési arányának csökkenése, de egy viszonylag alacsony szinten stabilizálódott.A legmagasabb túlélési arányt továbbra is a humán egészségügyi, szociális ellátás (közel 60%) területén találta a KSH, de az átlagot jóval meghaladó - 45% feletti - volt még az iparban, az információ, kommunikáció, valamint a tudományos és műszaki tevékenység ágakban is.- írja a statisztikai hivatal elemzése.Míg az összes vállalkozás egyéves túlélési rátája átlagosan 73% volt, addig a pénzügyi, biztosítási területen - elsősorban a kiegészítő tevékenységet, például biztosítási ügynöki tevékenységet végző egyéni vállalkozások alacsony túlélőképessége hatására - csupán 52%-a tevékenykedett az alakulást követő évben is.

A 2011 után alapított vállalatok adatait vizsgálva úgy tűnik, hogy kissé javul a vállalatok túlélési aránya, legalábbis erre lehet következtetni a két, három, illetve négy évet megélő vállalatok létszámadataiból. A most öt évnél fiatalabb éves vállalkozások nagyobb aránya "él", mint a 2011-ben alapított cégek hasonló életkorukban.

Mindezek tükrében tehát várhatóan a 2017-es és az azt követő adatok kismértékben javuló tendenciát mutatnak majd. Folyamatos, trendszerű javulásról nincs szó, a 2014-ben és a 2015-ben alapított vállalatok közül arányaiban kevesebben élnek, mint a 2013-ban létrehozottak.

A 2016-os adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a vállalkozások túlélési arányának stagnálása kedvezőtlen hír egy olyan makrogazdasági környezetben, amikor a GDP dinamikusan növekszik, a belső kereslet erősödik, és a vállalatok a korábbiaknál könnyebben és olcsóbban jutnak forráshoz. Ebben a helyzetben az ötéves túlélési arány növekedését kellene látnunk, habár tudjuk, hogy a vállalatokat és a munkát érintő adóterhelés továbbra is magasnak számítanak nemzetközi összehasonlításban annak ellenére, hogy számos pozitív lépés történt. Mindeközben Magyarország versenyképessége a legtöbb felmérés szerint továbbra is messze alulmúlja a régiós versenytársakét.



Minden bizonnyal a 2017-es és a 2018-as év sem lehetett sokkal könnyebb a vállalkozásoknak, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum (mindkét évben látott) jelentős emelése komoly terhet jelenthet számukra. Elsősorban a kisebb, magyar tulajdonú, nem exportra termelő vállalkozások számára okozhat gondot a magasabb bérek kitermelése, de a vállalati felmérések alapján tömeges csődhullámra nem számíthatunk. Ugyanakkor a járulékok csökkenése valamelyest tompítja a bérek emelkedését. Mindemellett a fokozódó munkaerőhiány is egyre komolyabb kihívás elé állítja a vállalatokat. A másik oldalról azonban az EU-források lehívásának 2017-es felgyorsulása (új uniós költségvetési ciklussal összefüggésben) kedvező hatást gyakorolhat, ahogy a kereslet további erősödése is segíthette a vállalatokat.



Arról konszenzus van, hogy az a kedvező egy gazdaságban, ha a cégek túlélési rátája minél magasabb. Ugyanakkor egyes esetekben a vállalatok csődje nem feltétlenül rossz hír, hiszen a gazdaság szerkezetátalakulása (kevesebb kényszervállalkozó) és a piac tisztulása (kevésbé termelékeny cégek csődje) alapvetően jó hír. Vagyis összességében nem arról van szó, hogy minden cégnek működne kell az alapítása után több évvel is, de az kedvező fejlemény lenne, ha a mostani alacsony szintről (37-38%-os ötéves túlélési ráta) sikerülne elmozdulni egy magasabb szintre.



Jó hír, hogy a most két, három, ill. négyéves vállalatok közül arányaiban többen élnek, mint a megelőző (2011-ben vagy néhány évvel azelőtt) években alapított cégek hasonló életkorukban. Ez némi bizakodásra adhat okot, fellélegzésre azonban nincs okunk, hiszen a kisebb, jórészt magyar cégek ugyanazokkal a versenyképességi és termelékenységi problémákkal néznek szembe, mint korábban. Vannak, akik emiatt szinte nyíltan azt szorgalmazzák, hogy minél több mikro- és kisvállalat szűnjön meg, illetve mérethatékonyabb formában működjön tovább (összeolvadás, felvásárlás), így a szakképzett munkaerő is megtalálja a helyét termelékenyebb cégeknél. Az "erőltetett béremelés" is ebbe az irányba hat.



A magyar cégeknek a következő időszakban tehát "új modellt" kell találni a fennmaradáshoz és a nyereségtermeléshez, ugyanis az EU-források özöne (a következő uniós ciklustól) és az olcsó hitel korszaka (a hamarosan emelkedő kamatok miatt) véget ér, így még most kell a versenyképességet, illetve hatékonyságot növelő, akár nagyobb befektetést/tőkét/hitelt igénylő beruházások felé fordulni, hogy a profitabilitás a későbbiekben is biztosított lehessen.