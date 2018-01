Felforgathatja kormányát januárban Theresa May

Állítólag a brit kormányfő célja, hogy fiatalabb politikusokkal töltse fel kormányát, ezzel is azt üzenve az embereknek, hogy a Brexit lebonyolítása mellett más feladatokra is képes. A változások jegyében távozhat a konzervatív párt elnöke, az oktatási miniszter, az üzleti miniszter, a közlekedésügyi tárca vezetője, valamint a parlamenti alsóház vezére.Állítólag May körein belül egyesek Boris Johnson külügyminiszternek is új pozíciót szánnak a Brexittel kapcsolatban, de a miniszterelnök egyelőre inkább hajlik arra, hogy maradjon a kormányban. Mellette Philip Hammond pénzügyminiszter is megtarthatja székét.