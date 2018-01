Félmillióan kerülhetnek utcára a Brexit miatt

A ház számításai szerint ugyanebben az időszakban 50 milliárd font értékű potenciális közvetlen külföldi tőkebefektetés is elveszne.

Ez azonban csak a közvetlen hatás lenne, a tovagyűrűző másodlagos hatások miatt még további 14-18 milliárd font bevétel és 34-40 ezer munkahely kerülhet veszélybe.

A Cambridge Econometrics nevű tekintélyes elemzőház a csütörtökön bemutatott első elemzésben több lehetséges forgatókönyv-változatot vizsgált. Ezek közül a legrosszabb azt feltételezi, hogy Nagy-Britanniának nem sikerül egyezségre jutnia az EU-val a brit EU-tagság megszűnése utáni időszak kapcsolatrendszeréről. E modell szerint nem jön létre szabadkereskedelmi megállapodás sem, és a kétoldalú kereskedelmi forgalomra a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép életbe, ami vámok megjelenésével járna.A Cambridge Econometrics számítási modellje alapján ebben az esetbenannál a szintnél, amelyet a brit gazdaság abban az évben az Európai Unió egységes belső piacának és vámuniójának tagjaként elérhetne.A brit kormány Brexit-stratégiájának sarkalatos eleme, hogyLondon érvelése szerint a további brit tagság e két integrációs szerveződésben olyan feltételrendszerek teljesítését jelentené, mintha meg sem szűnne a brit EU-tagság.A brit kormány ugyanakkor átfogó, a pénzügyi szolgáltatásokra is kiterjedő szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val.A Cambridge Econometrics csütörtökön ismertetett tanulmánya szerint azonbanA City foglalkoztatási kilátásait terhelő Brexit-kockázatokra más nagy elemzőházak is felhívták a figyelmet. A legrészletesebb elemzést erről a kockázatról az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég készítette. A ház modellszámításai szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása eseténA legrosszabb forgatókönyv szélsőértékhatása így akár 38 milliárd font bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat a Cityben az Oliver Wyman londoni elemzői szerint.Egy másik elemzőház, a Centre for London ugyanerről összeállított tanulmánya szerint ha London pénzügyi központja elveszíti hozzáférését az Európai Unió egységes belső piacához, az 70 ezer citybeli pénzügyi szolgáltatási munkahely megszűnéséhez vezethet. A cég szerint ez katasztrófával érne fel, mivel London teljes önálló exportján belül a pénzügyi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások exportjának értéke eléri az évi 100 milliárd fontot, a londoni gazdaság teljes exportjának 50 százalékát.