Felminősítésre számít az MNB

A hitelminősítő pénteken este jelentette be, hogy továbbra is "BBB mínusz" szinten tartja Magyarország államadós-osztályzatát pozitív kilátással.A jegybank szombati közleményében hangsúlyozta: a felminősítés időszerűségét alátámasztja, hogy bár a Fitch esetében az ország kedvezőbb kiinduló hitelminősítését a makrogazdasági és külső egyensúlyi dimenzió kvalitatív értékelése mérsékli a jelenlegi "BBB mínusz" szintre, éppen ebben a két dimenzióban történt látványos javulás az elmúlt évek során.javítja, hogy Magyarország nettó külső adóssága az évtized eleji rekord magas, 70 százalék fölötti GDP-arányos szintekről idén év végére 10 százalék közeli szintre csökkenhet, és 2020-ra várhatóan teljesen eltűnik. Abelül az átlagos gazdasági növekedése az elmúlt 5 évben fokozatosan emelkedett, a következő években pedig stabilan, 3-4 százalék körül szinten maradhat, ami szintén pozitív tényező a hitelminősítő módszertana szerint - jegyzi meg az MNB.E két tényezőben bekövetkezett javulás már külön-külön önmagában lehetővé tette volna a felminősítést, és bár a Fitch ezt nem tette meg, a következő év elején továbbra is várható a besorolás javítása - véli az MNB, hivatkozva arra, hogy Magyarország már közel egy éve pozitív kilátással rendelkezik az intézménynél, illetve jövőre még egy tényező, a gazdasági növekedés változékonysága is a hasonló minősítésű országok átlagos szintje alá mérséklődhet.Az MNB pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben a három meghatározó hitelminősítő intézetnél. A Moody's hitelminősítő novemberben vizsgálja felül Magyarország majdnem két éve változatlan államadós-osztályzatát, míg az S&P legközelebb jövőre fogja áttekinteni a magyar besorolást. Az intézmények az általuk kiemelten figyelt mutatók közül a kedvezőbbé váló növekedési kép, az infláció volatilitásának csökkenése és a hazai pénzügyi rendszer gyors ütemű erősödése miatt javíthatnak Magyarország hitelminősítésén - tudatta az MNB közleményben.