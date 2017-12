Félnek a magyar cégek a minimálbér emelésétől

a magyarországi munkáltatók óvatosabban terveznek a következő negyedévre, de a felvételi szándék még mindig magas. A munkáltatók alapvetően létszámnövekedést terveznek a következő három hónapban is, de attól tartanak, hogy a 8,2%-os minimálbér emelés - ami 2018. január 1-jén lép életbe - illetve a munkaerőhiány jelentős anyagi terhet ró rájuk.

Magyarországon az elmúlt két egymást követő negyedéves előrejelzésben a gyártás területén mutatták ki a legmagasabb felvételi szándékot, ami lehet a gépjárműipar folyamatos fejlődésének az eredménye

A felmérésben részt vevő 750 munkaadó 15%-a növekedésére számít, csupán 4%-uk tervez elbocsátást, míg a többi semmiféle változtatásra nem készül az első negyedévben. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a munkaerő-piaci mutató értéke +14%-os, ami azt jelzi, hogy továbbra is érdemi munkaerőigényük van a vállalatoknak.A felmérés összhangban áll a legfrissebb munkaerőhiányról szóló statisztikákkal. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint új csúcsra emelkedett Magyarországon a munkaerőhiány az idei harmadik negyedévben, ugyanis a vállalati szektorban 53 600 álláshely volt betöltetlen az időszakban. A teljes nemzetgazdaságban már több mint 73 700 állás áll üresen.A Manpower felméréséből kiderült, hogyA felvételi szándék 4 százalékponttal gyengébb az előző negyedévhez képest és 3 százalékponttal csökkent a 2017-es első negyedéves eredményekhez viszonyítva. Vég Ottó, a ManpowerGroup magyarországi ügyvezetője elmondta:A munkaadók mind. A legerősebb felvételi szándékot a gyártás szektor munkáltatói jelentették, de a szállítmányozás-raktározás és kommunikáció szektor munkáltatói is jelentős gyarapodást jósolnak. Az építőiparban, a pénzügyi és üzleti szolgáltatások szektorban is egészséges felvételi szándékot jelentettek.A folyamatosan növekvő felvételi szándék másik két szektorban, a vendéglátás, illetve kis- és nagykereskedés szektorokban is kimutatható, míg a köz-, szociális és lakossági szektorban jelentették a legmérsékeltebb eredményt.- mondta Vég Ottó. Az autóiparban több mint 150 000 fő dolgozik jelen pillanatban, és további 10-15%-os növekedésre számít a cég ezen a területen.Az előző negyedévhez viszonyítvaA legnagyobb mértékű csökkenést az építőiparban és a köz-, szociális és lakossági szektorokban jelentették.A január-márciusi időszakbanAz budapesti munkaadók jelentették a legerősebb felvételi szándékot, de Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon is jelentős emelkedést mértek. A Közép-Dunántúlon és a Dél-Alföldön is pozitív kilátásokról számolnak be a munkaadók, míg a legkisebb mértékű regionális felvételi szándékot Dél- Dunántúlon jelentettek.