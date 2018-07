Feloldotta Törökország az évek óta tartó szükségállapotot

Miután 2016 júliusában megpróbálták megpuccsolni Erdogan elnököt és átvenni a hatalmat Törökországban, a kormány szükségállapotot hirdetett - ezt törölték el helyi idő szerint ma hajnali 1 órakor.A puccsot, mely során 250 ember vesztette életét és körülbelül 1000 sérült meg, bebörtönzések és politikai leszámolások követték, 2017 áprilisában pedig Erdogan elnök az oszmán idők óta nem látott hatalmat ragadott magához egy népszavazást követően.William Jackson, a Capital Economics szenior elemzője szerint a rendkívüli állapot megszüntetése helyes lépés, de ennek ellenére Törökország politikai lépéseinek iránya továbbra is aggályos."Gazdasági szempontból, egy csomó ember azt nézi, hogy Erdogannak milyen gazdasági döntéshozói képességei vannak. Erdogan már 5-6 éve befolyásolja a jegybankot, most viszont már ki is nevezheti a jegybankelnököt. A döntéshozatali folyamatok iránya így elég aggasztó," fogalmazott a szakember.Robin Bew, az Economist Intelligence Unit vezetője szerint hiába oldotta fel Törökország a vészhelyzeti állapotot, "nem fogjuk úgy érezni, hogy bármi is változott volna."Hasonló véleményen van George Dyson is, a Control Risks elemzője. "Az új elnöki rendszer több hatalmat adott Erdogannak, mint a szükségállapot. Nem mondanám azt, hogy ez a Szükségállapot II., de a kormány gyakorlati hozzáállása semmiben nem változik," mondta a szakember.Maja Kocijancic, az EU egyik szóvivője pedig úgy fogalmazott, hogy "bár a szükségállapot eltörlése egy üdvözlendő lépés," az új hatalmi eszközök, melyekkel felruházták Erdogánt, aggasztóak. Kocijancic azt írta, hogy elvárják Törökországtól, hogy "minden olyan intézkedést töröljön el, melyek a jogbiztonságot és a szabadságjogokat sértik egy demokratikus államban."