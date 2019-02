Felvételi nélkül mehetne egyetemre, aki technikumot végez

A technikus végzettség vonzereje lehet, hogy az eredményes technikus szakmai vizsgát követően a diákok hagyományos felvételi nélkül, a szakmai vizsgájuk eredménye alapján tanulhatnak tovább a szakirányú felsőoktatásban

A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek felvételi vizsga nélkül tudjanak továbbtanulni felsőoktatásban az azonos ágazaton belül

- olvasható a hazai szakképzés megújításáról szóló előterjesztésben.Az Orbán-kormány 2010 óta minden eszközzel igyekszik a fiatalokat az egyetemek helyett a szakmatanulás irányába terelni, mert a gazdaságban is komoly hiány van szakmunkásokból. A kormány részére készült, 2019. január 31-i keltezésű előterjesztés a Szakképzés 4.0 nevet viselő stratégia megvalósítását ismerteti.Az anyag kritikusan vallja be a hazai szakképzés átalakításának komoly hiányosságai, az előterjesztésben is szerepel, hogy a szakmák tanulása nem vonzó sem a szülők, sem a diákok számára.Az elképzelések szerint az ötéves technikusi képzés második felében a diákok már vállalatoknál szerezhetnének gyakorlatot, és munkaszerződéssel juthatnának jövedelemhez. Akinek nem találnak munkahelyet a duális képzésben, az is ösztöndíjra lesz jogosult.A negyedik év végén (12. évfolyam) a technikusoknak nem öt, csak négy tárgyból kellene érettségit tenniük. Az ötödik év végén (13. évfolyam) tett szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgyuk. Itt ismét olvasható utalás az egyetemi felvételi elkerülésére:Egy gépésztechnikus tehát ezzel nem juthatna be a jogi egyetemre, de valamilyen műszaki felsőoktatási képzésre igen.A hároméves képzést nyújtó intézményeket szakképző iskolává neveznék át. Itt is mindenki kapna ösztöndíjat "a tanulói juttatások a jó eredményt elérő diákok esetében a technikumban és szakképző iskolában is elérhetik a minimálbért". Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizsga után egy összegben kapja meg a tanuló.