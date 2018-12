Tízmilliók halhatnak meg a történelem legnagyobb katasztrófájában

A WHO felszólítja az ENSZ-tagországok vezetőit, hogy költségvetési politikájukban vegyék figyelembe az egészség és az éghajlatváltozás közötti összefüggést, alkalmazzanak a légszennyező anyagok csökkentését célzó pénzügyi ösztönzőket, szüntessék meg "a klímaváltozás hatásait kivédő egészségügyi rendszerek előtt álló akadályokat".

- állította a WHO-főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 24. éves ülésén (COP24) a lengyelországi Katowicében. Az éghajlatváltozás fő okozójaként Ghebreyesus a fosszilis tüzelőanyagok égetését jelölte meg.A WHO Katowicében szerdán ismertetett dokumentuma leszögezi:. A világ tizenöt, a legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó országában a levegőszennyezés egészségre gyakorolt, pénzben kifejezett káros hatása a bruttó hazai termék (GDP) több mint 4 százalékát teheti ki becslések szerint, miközben a párizsi egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedések a globális GDP 1 százalékával egyenlő ráfordításokat kényszerítenék ki. A jelentés szerint a klímavédelem nyomán világszerte javulhatna az emberek egészsége, ennek értékét a klímavédelmi politika költségeinek kétszeresére becsülik, de a ráfordításokhoz képesti arány még kedvezőbb lenne például Kínában és Indiában.A világszervezet azt is szorgalmazza, hogy a párizsi megállapodásban szereplő, az egészség felmérésére és védelmére vonatkozó kötelezettségvállalások tükröződjenek a nemzeti és globális szintű megvalósítási mechanizmusokban, a gazdasági és költségvetési politikában. Ebben a vonatkozásban kedden Maros Sefcovic, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnöke megerősítette: a 2020 utáni, mintegy 1200 milliárd eurónyi kiadásokkal számoló európai uniós költségvetési keret 25 százalékát a klímapolitikára szánják. A WHO azt is ajánlja jelentésében, hogy a felvázolt célok érdekében sor kerüljön "a városok és a nemzetek feletti kormányzás szerepének elősegítésére", a civil társadalom és az egészségügyi szakemberek mobilizációjára.A december 14-ig tartó COP24-en a 2015-ben elfogadott párizsi egyezmény részletes megvalósítási tervéről egyeztetnek a résztvevők. A klímaegyezmény legfőbb célkitűzése, hogy 2100-ig 2 Celsius-fokon belül tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző szinthez képest. Ez a megállapodás szerint többek között a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, illetve a kibocsátott szén-dioxid megkötésével és környezetbarát felhasználásával érhető el. Az egyezményt eddig 184 ország ratifikálta az ENSZ 193 tagállama közül. Nem csatlakozott hozzá Oroszország, Donald Trump amerikai elnök pedig tavaly nyáron jelezte: az Egyesült Államok 2020-ban kihátrál a megállapodásból.