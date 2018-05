Fényes jövőt jósol az Európai Uniónak a Bizottság

Az európai gazdaság folytatni tudja a potenciális ütem feletti gazdasági növekedését, miközben a munkanélküliség tovább csökken, az infláció pedig csak visszafogott ütemben emelkedik. A Bizottság értékelése alapvetően nem sokat változott a téli prognózisa óta, ami a számokon is meglátszik, hiszen az előrejelzések nem változtak. Eszerint az idei 2,3%-os növekedést jövőre 2%-os követheti. A kedvező képet segíti a magas üzleti bizalom, a globális gazdaság élénkülése, az alacsony finanszírozási költségek, illetve a magánszektor egyre kedvezőbb egyensúlyi pozíciója, valamint a munkaerő-piaci helyzet javulása. Ez még úgy is kitarthatja a lendületet, hogy eközben a monetáris lazaság visszafogására és kissé gyengülő globális kereskedelembővülésre számít a Bizottság.A változatlan előrejelzés ugyanakkor nem jelent teljesen változatlan helyzetértékelést. A Bizottság szerint a korábbi várakozásokhoz képest némiképp megváltozott a növekedés szerkezetéről alkotott képük (magasabb lett a beruházás és az export hozzájárulása), illetve a makropályához rendelt kockázatok lefelé tolódtak el. Utóbbi azért történt, mert "néhány politikai fejleményt és azok globális kereskedelemre és pénzügyi feltételekre gyakorolt potenciális hatását" is figyelembe kellett venni. Ez többek között a Donald Trump amerikai elnök által elindított kereskedelmi villongásra tett célzásként értelmezhető.A világgazdaság élénküléséből is profitál az EU, hiszen az integráción kívüli világ a tavalyi 3,9% után az idén és jövőre 4,2%-kal bővülhet. Ezt támogatja az USA prociklikus költségvetési stimulusa is. (A globális növekedési prognózis felfelé húzása is főleg a jobb amerikai kilátásoknak köszönhető.)A lakosság számára jó hír, hogy a Bizottság a tavaly kissé lanyhuló fogyasztás újbóli élénkülésére számít. A fogyasztási keresletet támogatják az emelkedő ingatlanpiaci és részvényárak, valamint a feszesebbé váló munkapiac által hajtott bérek.