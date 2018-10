Figyelmeztet a hitelminősítő: nagyon ráfázhatnak a britek a Brexittel

A hitelminősítő keddi előrejelzése szerint egy megegyezés nélküli Brexit mérsékelt recessziót okozna a brit gazdaságban, 2019-ben 1,2 százalékkal, 2020-ban pedig további 1,5 százalékkal eshetne vissza a teljesítmény. Ebben az esetben pedig a jelenleg rekord alacsony munkanélküliség 7 százalék fölé ugorhatna két éven belül, amire a válság óta nem volt példa.Hasonló borús előrejelzések eddig is voltak, az újdonság, hogy most az S&P azt mondja, hogy a hard Brexit esélyének növekedése már a hitelminősítés szempontjából is kockázatot jelent. A cég közgazdásza is azt emelte ki, hogy az utóbbi időben annyival emelkedett a kudarc esélye, hogy azt már a besorolásnál is figyelembe kell venniük.Az S&P közleménye után a font több mint fél százalékkal gyengült, a dollárral szemben kedd este 1,2713-nál járt.