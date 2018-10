Figyelmeztet az EU-s főtárgyaló: tényleg elbukhat a Brexit-alku a határkérdésen

Az unió vezetői arra figyelmeztették Londont, hogy már nem hajlandók több engedményt adni annak érdekében, hogy a holtpontról kimozdítsák a megbeszéléseket. Átmeneti időszak viszont csak akkor lesz, ha sikerül megállapodni a kilépésről. Alku hiányában az Egyesült Királyság március 29-én éjfélkor minden átmenet nélkül kikerül az Európai Unióból.

"Meggyőződésem, hogy szükség van megállapodásra, de továbbra sem vagyok biztos benne, hogy sikerül tető alá hoznunk" - mondta Barnier a France Inter francia rádiónak, hozzátéve, hogy lehetséges megállapodásra jutni, de nehéz lesz.A brüsszeli EU-csúcs Brexit-ügyben előrelépés nélkül ért véget tegnap, Theresa May brit kormányfő mindössze annyiban mutatkozott nyitottnak, hogy pár hónappal meg lehetne hosszabbítani az ország uniós kilépését követő, eredetileg 2020 végéig tervezett átmeneti időszakot. Erről és ennek hátteréről:A brit kiválással az Ír-szigeten, Észak-Írország és az Ír Köztársaság között húzódik majd az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi határa, és miután a brit kormány eltökélte, hogy az egységes piacból és a vámunióból is kilép, hogy független kereskedelmi politikát folytathasson, elkerülhetetlennek tűnik, hogy a határon visszaállítsák az ellenőrzést. Ez viszont megtorpedózhatja az ír-szigeti fegyveres konfliktus évtizedeit 1998-ban lezáró úgynevezett nagypénteki megállapodást, s így a sziget békéjét is.Ez akkor következne be, és legfeljebb addig tartana, ameddig nem sikerül más, jobb megoldást találni. Ezt London tavaly decemberben el is fogadta, de azóta Theresa May többször is nyilvánosan kijelentette, hogy ez aligha elfogadható megoldás, részben amiatt, mert Londont az időkorlát nélküliség zavarja (ők inkább időkorlátot építenének be).May azért változtatta meg tavaly december óta a véleményét, mert a legutóbbi, May által kiírt előrehozott választáson ugyanisA kormányzást csak az északír Demokratikus Unionista Párt támogatásával tudják fenntartani, amely mereven elzárkózik attól, hogy Észak-Írország más megítélés alá essen, mint az Egyesült Királyság többi része, és az Ír-tengeren vámhatár jöjjön létre Nagy-Britannia és az Ír-sziget között.