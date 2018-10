Figyelmeztet Gorbacsov: nő az atomkonfliktus veszélye az amerikai lépéssel

Azzal vádolta Washingtont, hogy ezzel a lépéssel "romba dönti a nemzetközi szerződések és egyezmények rendszerét", amelyek a második világháború után a békét és biztonságot erősítették meg.

A The New York Times című amerikai lap pénteki számában megjelent cikkében Gorbacsov úgy vélte, hogy az Egyesült Államok tervezett lépése "szörnyű fenyegetést jelent a békére", ezért továbbra isHozzátette: számára ez nem személyes ügy, ennél sokkal több forog kockán, szerinte "egy új fegyverkezési versenyt jelentettek be".Donald Trump amerikai elnök nemrégiben közölte, hogyaz 1987-ben Mihail Gorbacsov szovjet elnök és pártfőtitkár, valamint Ronald Reagan amerikai elnök által megkötött,Washington a szerződés orosz részről történt állítólagos megsértésére hivatkozva érvel a kilépés mellett, Moszkva azonban tagadja ezt a vádat, és a maga részéről az Egyesült Államokat gyanúsítja a szerződés megszegésével.Az amerikai nukleáris rakéták telepítése Nyugat-Európában tömeges tiltakozásokat váltott ki a 80-as években. Az Egyesült Államok egyes szövetségesei most attól tartanak, hogy Washington a rakéták új generációját telepítheti Európában, amire Moszkva hasonló lépéssel válaszolhat a kalinyingrádi orosz exklávéban, ismét egy potenciális nukleáris összecsapás helyszínévé téve a kontinenst.Gorbacsov azt is kifejtette a The New York Times hasábjain, hogy az INF-szerződés teljesítésről szóló bármilyen vitát meg lehetne oldani, ha lenne elegendő politikai akarat hozzá. Szerinte egyértelmű, hogy Trump meg akarja szabadítani az Egyesült Államokat a globális kötöttségektől.Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán figyelmeztetett, hogy Oroszország kénytelen lesz rakétáit azokra az európai országokra irányítani, amelyek befogadnák az amerikai rakétákat.