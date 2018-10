Figyelmeztetés érkezett: nagy veszélyben van Magyarország, stagnálás is jöhet

Monetáris dominancia (kooperatív, M-rezsim): cél az árstabilitás, nincs inflációs hajlama ennek a rezsimnek, a központi bank független, és a fiskális politika semleges, vagyis nincs deficithajlama.

Fiskális dominancia (kooperatív, F-rezsim): az előbbinek éppen az ellenkezője, a rövid távú haszonmaximalizálás a cél, porciklikus, expanzív a költségvetési politika, deficithajlammal.

Explozív rezsim (nem kooperatív, aktív rezsim): cél az árstabilitás, de a fiskális politikának deficithajlama van.

Pénzügyi dominancia (nem kooperatív, passzív rezsim): a lényeg a bankrendszer támogatása, a rendszerkockázat megelőzése. A monetáris politika arra alkalmazkodik, hogy a bankrendszert támogassa.

A kemény Brexit vagy a kereskedelmi háború is kedvezőtlenül érintheti Magyarországot, miközben az EU-transzferek csökkenése várható. Ha bármelyik bekövetkezik, akkor az Kopits szerint könnyen gazdasági stagnáláshoz vezethet.

Legyen magyar euró, vagy sem? Mindig is az euróövezethez való közeledés vagy belépés mellett érveltem - mondta Kopits György arra a kérdésre válaszolva, hogy Magyarországnak most be kell-e lépnie az eurózónába. Most azonban csak úgy tudom elképzelni a belépést, ha előbb rendezzük a saját helyzetünket, és "kompatibilissé" tesszük magunkat, különben nem érdemes belépni - tette hozzá. Szerinte Magyarország mindig is jobban megfelelt a kritériumoknak, mint Görögország valaha is, nálunk azonban nem volt olyan erős szándék soha, hogy belépjünk. "Nem hiszem, hogy érdemes belépni, amíg nincs konszenzus a politikában" - zárta szavait.

Kopits György, a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars szenior kutatója előadásában kifejtette, hogy kooperatív és nem kooperatív rezsimek egyaránt léteznek, amelyek négy csoportba oszthatók:Azfenntartható növekedést eredményez, miután szabályalapú a monetáris és fiskális politika. "Egyesek szerint ez az optimális mix, miután a fiskális és inflációs várakozások horgonyzottak" - fejtette ki Kopits György. Ide tartozik Chile, Lengyelország, Peru vagy Svédország, ahol fenntartható a növekedés és betartják a szabályokat.Ugyanakkor az ellenkező rezsim, aa költségvetési hiány monetizálását jelenti, magas az infláció, negatív reálkamat alakul ki, és ez stagnáláshoz vezet. Ilyen rezsimet tartott fent Argentína 2016 előtt vagy Venezuela. "A jegybank teljesen elveszíti függetlenségét, monetizálja a költségvetési hiányt és elszáll az infláció" - mutatott rá Kopits, aki azt is felvetette, hogy Argentínában az adatközlések sem voltak megbízhatóak ebben az időszakban.most Argentína alkalmazza, de Donald Trump alatt az USA politikája is ilyenné vált. Szabályalapú inflációs célkövetést alkalmaznak, miközben figyelmen kívül hagyják a költségvetési keretet, ahogy Trump teszi. Kopits szerint Magyarország is hasonló úton járt 2013 előtt.Kopits nagyon érdekesnek nevezte az új,rezsimet, ahol viszontvan. Ebbe a kategóriába tartozott az USA 2015 előtt (QE1, QE2), valamint az Egyesült Királyság és az eurózóna még most is, ahol próbálják visszatartani a költségvetési hiányt.Magyarországon most kedvezőek a makrogazdasági mutatók, folyamatos, bár mérsékelt ütemű a GDP-növekedés, 2013 óta a régiós országokhoz hasonló mértékben bővül a gazdaság, alacsony, de emelkedő pályán van az infláció - fejtegette Kopits, aki azt is megjegyezte, hogy az infláció lesz még magasabb is. Mindeközben fontos, hogy a folyó fizetési mérleg többletes és jelentős az EU-transzferek beáramlása.Kopits szerint azonban egyre prociklikusabb a költségvetési politika, a strukturális költségvetési egyenleg romlik, már 3% feletti, és az államadósság-ráta is magas. "Magyarország jóval magasabb, mint a régióban" - emelte ki, hozzátéve, hogy a költségvetési egyenleg romlása miatt nem várhatunk változást.A produktív beruházások alacsonyak a GDP-arányában, torzítóak az adók és szabályozási lépések, romló, nem átlátható intézményrendszer és így alacsony a termelékenység - sorolta Kopits. "A közpénzügyek kiszámíthatatlansága és átláthatatlansága komoly probléma Magyarországon."Kopits szerint a költségvetési mozgástér korlátozott és a fiskális mozgástér redukálódik. Ha recesszió vagy pangás alakul ki külső vagy belső okokból, akkor nem lesz elég mozgástér, hogy a kormány élénkíteni tudjon anélkül, hogy nagyon nagy deficitet halmozzon fel.A magyarországi, elmúlt években alkalmazott monetáris politika még nincs "kipróbálva", amit majd tesznek próbára, amikor az első kamatemelést meg kell tenni. Szerinte nem túl jó jel, hogy magas a magyar államkötvények hozamfelára, és a kötvényhozam mára "veszélyzónában van".A külföldi kamatlábak már emelkednek, és a kockázati prémiumok megugrása bármikor megtörténhet. "A hiányhajlam megmutatkozik a magyar gazdaságpolitikában, a bankrendszer nagyon sok államkötvényt tart magánál, a kölcsönök minősége gyenge állapotban van" - sorolta Kopits a kockázatokat.Összegezve, monetáris dominancia látszik Magyarországon, inflációs célkövetés van, de ez még egyáltalán nincs kipróbálva - utalt arra, hogy nagy kérdés, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elkezdi-e emelni a kamatot akkor, amikor szükséges. A költségvetési hiány egyelőre mérsékelt, de egyre magasabb a hiány, habár az egyensúlyi mutatók még kedvezőek.