Finoman üzent Donald Tusk a briteknek

ha a megállapodás (Nagy-Britannia és az EU tagállamai között) nem lehetséges és senki nem is akar megállapodni a kilépésről, akkor végre kinek lesz bátorsága kimondani, hogy mi az egyetlen pozitív megoldás?

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?