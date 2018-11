Fogadkozik a cseh miniszterelnök, hogy soha nem mond le

Milos Zeman államfő ezekre reagálva közölte egy csütörtök esti tévényilatkozatában: ha a képviselőház megvonná a bizalmat a kormánytól, ő újra Babist mint a legutóbbi választáson győztes párt elnökét bízná meg a kormányalakítással. A szenátus határozatot fogadott el csütörtökön arról, hogy a kormányfőnek az ügy tisztázásáig távoznia kell a kormányból.

Andrej Babis ellen büntetőeljárást folytat a rendőrség európai uniós támogatásokkal való visszaélés gyanúja miatt a Gólyafészek szabadidőközponttal kapcsolatban és a napokban a fiának külföldi "száműzetésbe" kényszerítéséről is megjelentek hírek, hogy ne tudják kihallgatni a cseh hatóságok az apjával kapcsolatos visszaélési ügyben.A parlament alsóháza januárban megvonta Babis képviselői mentességét, hogy szabad kezet adjon a hatóságoknak az ügy kivizsgálásához, de a tavaszi újraválasztásával újra mentességet kapott (mentelmi jog).Az ellenzéki pártok most erőteljesen követelik lemondását, hogy ne tudja befolyásolni a nyomozást.Ezen bizalmatlansági indítványt terjesztenek be a kormány ellen. A Reuters hírügynökség úgy tudja: a kormánykoalíciós partner Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) egyes képviselői hajlanak arra, hogy a párt lépjen ki a koalícióból.Babis lemondását és távozását követelte a politikai életből több ezer tüntető csütörtök este a prágai Vencel téren és több vidéki nagyváros központjában.Babis már korábban is kijelentette, hogy nem mond le, és elutasítja az ellene felhozott vádakat. Szervezett politikai kampányról beszél, amelynek szerinte csupán az a célja, hogy eltávolítsák a közéletből.