Fogalmuk sincs a briteknek, mennyire jó volt nekik az EU-tagság

A felmérést készítő szakértők hangsúlyozzák azt is, hogy a Migration Advisory Committee által az EU-polgárok bevándorlásának hatásairól összeállított új tanulmány megállapításai szerint egyik állítás sem igaz.

A patinás King's College London egyetem politikatudományi intézete, a The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely és az Ipsos MORI közvélemény-kutató intézet vasárnap ismertetett közös vizsgálata szerint a briteknek mindössze a 29 százaléka tudja, hogy a külföldi EU-munkavállalók jóval több adót fizetnek be a brit költségvetésbe, mint amennyit onnan szociális és egészségügyi ellátásra igénybe vesznek.A brit belügyminisztérium mellett működő, de hivatalosan független testületként tevékenykedő bevándorlási tanácsadó szervezet (Migration Advisory Committee, MAC) a kormány megbízásából elkészített, nemrégiben ismertetett átfogó tanulmányában kimutatta, hogy a Nagy-Britanniában dolgozó uniós munkavállalók a brit költségvetés jelentős nettó befizetői: a 2016-2017-es pénzügyi évben 4,7 milliárd fonttal (1710 milliárd forinttal) több adót fizettek az általuk igénybevett ellátások és közszolgáltatások költségénél.A három intézmény által 2200 fős választói minta bevonásával elvégzett, vasárnap bemutatott felmérés szerint ugyanakkor a válaszadók 45 százaléka úgy gondolja, hogy a külföldi EU-munkavállalók vagy nagyjából ugyanannyi, vagy többmilliárd fonttal kevesebb adót fizetnek, mint amennyit a brit költségvetésből szociális és egyéb ellátásokra igénybe vesznek.Jelentős különbség mutatkozik mindazonáltal a brit EU-tagság támogatóinak és ellenzőinek véleménye között. Azok közül, akik az uniós tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson a bennmaradásra voksoltak, mindössze 14 százalék, a kilépésre szavazók körében viszont 42 százalék hiszi úgy, hogy a külföldi EU-munkavállalók milliárdokkal többe kerülnek a brit költségvetésnek az általuk befizetett adó összegénél.A referendumon országos átlagban a kilépést pártolók kerültek szűk, 51,9 százalékos többségbe.A vasárnap ismertetett felmérés kimutatta azt is, hogy a britek abszolút többségének meggyőződése szerint az EU-társállamokból érkezők miatt növekedett a bűnözés Nagy-Britanniában. A megkérdezettek 56 százaléka vélekedett így, de azok közül, akik a népszavazáson a kilépésre voksoltak, 75 százaléknyian gondolták ezt.A felmérésbe bevont választók átlagosan 39 százaléka - ezen belül a kilépésre szavazók 53 százaléka - mondta azt, hogy megítélése szerint az EU-országokból Nagy-Britanniába irányuló bevándorlás miatt romlott a brit egészségügyi ellátás színvonala, átlagosan 47 százalék - a kilépést pártolók körében 61 százalék - szerint pedig az uniós országokból érkező munkavállalók alkalmazása növelte a munkanélküliséget az alacsonyabb képzettséget igénylő szektorokban.A felmérést elvégző három intézmény a vasárnap ismertetett elemzésben kiemeli, hogy ezek azok a kérdések, amelyekre a vizsgálat résztvevői a legnagyobb arányban adtak téves válaszokat.A közvélemény-kutatásból kiderül az is, hogy a britek mélyen alulbecsülik az EU-társállamokból a brit gazdaságba érkező befektetések értékét, messze túlbecsülik ugyanakkor a külföldi EU-állampolgárok arányát a brit lakosságon belül.A megkérdezettek átlagosan 36 százalékra taksálták az uniós befektetések arányát a Nagy-Britanniába érkező, 150 milliárd font (55 ezer milliárd forint) körüli éves külföldi befektetések teljes értékén belül, jóllehet a valós arány 63 százalék.A felmérés résztvevői átlagosan 16 százalékra becsülték a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok arányát a 66 milliós brit lakosságon belül, a tényleges arány viszont 6 százalék.