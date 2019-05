Fogalmuk sincs a londoni elemzőknek, hogy mit lép az MNB

Liam Carson, az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics európai feltörekvő piacokkal foglalkozó vezető közgazdásza az MNB keddi kamatdöntő ülését értékelő kommentárjában annak a véleményének adott hangot, hogy "az MNB-nek egyértelműen vannak tennivalói" a magyar gazdaság "hűtése" érdekében.Carson kiemelte, hogy a teljes kosárra számolt tizenkét havi infláció - amely a múlt hónapban 3,9 százalék volt - hat és fél éve nem mért ütemre gyorsult, és jóval meghaladta az MNB saját várakozását is. Ehhez járul a bérnövekedés kétszámjegyű üteme, és az utóbbi időben meredeken megugrott a hitelkiáramlás is - hangsúlyozta a Capital Economics londoni elemzője.Carson közölte: a ház azon a véleményen van, hogy az MNB júniusban újabb 10 bázisponttal emeli az egynapos betéti rátát - amely a jegybanki kamatfolyosó alsó széle -, felhajtva ezzel a piaci kamatokat.Az elemző szerint a Capital Economics várakozása az, hogy ennek nyomán a 3 hónapos BUBOR bankközi ráta - amelyet a ház a monetáris alapállás legjobb mérőszámának tart - a jelenlegi 0,20 százalékról az idei év végéig 0,75 százalékra emelkedik. A szakértő szerint a szigorítási folyamat része lesz emellett a likviditásdúsító devizaswap-állomány szűkítésének folytatása is.A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének felzárkózó piacokkal foglalkozó főközgazdásza, Pasquale Diana a keddi kamatdöntő ülés utáni értékelésében ugyanakkor úgy fogalmazott: a ház megítélése szerint az MNB-nek "nincs sok kedve" a monetáris politika pro-aktív szigorításához, az egyértelmű és széleskörű inflációs nyomás ellenére sem.A Morgan Stanley vezető londoni elemzője szerint az MNB továbbra sem tartja úgy, hogy jelentős lenne a magyar gazdaság túlfűtötté válásának kockázata, annak ellenére sem, hogy a hazai össztermék (GDP) az első negyedévben a várakozásokat meghaladó ütemben nőtt.A szakértő véleménye szerint az MNB mindezek alapján nem tartja sürgetőnek a monetáris szigorítást, különös tekintettel arra, hogy a folyómérleg-egyenleg az előzetes adatok alapján ismét többletbe fordult az első negyedévben.A Morgan Stanley londoni szakértői nemrégiben Budapesten jártak, és az erről összeállított, a minap Londonban bemutatott ismertetőjükben is úgy fogalmaztak: tájékozódó tárgyalásaik csak megerősítették azt a várakozásukat, hogy az MNB nem fog sietni a monetáris politika normalizálásával, különösen akkor nem, ha az euróövezeti jegybank (EKB) sem kezd szigorítási ciklusba a közeljövőben.A ház szerint az elképzelhető, hogy az MNB a negyedévente megjelenő inflációs jelentések kiadásával egy időben bejelent valamelyes szigorítási intézkedéseket, de "egyáltalán nem lehet biztosra venni még ezt sem".A Morgan Stanley elemzői szerint ebben a környezetben úgy tűnik, hogy a BUBOR ráta konvergenciája a 0,90 százalékos MNB-alapkamathoz legkorábban 2020 második felében valószínű, "hacsak nem még ennél is később".