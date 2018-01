Fogy a levegő Észak-Korea körül: szövetségese adhatja meg a kegyelemdöfést

a decemberi külkereskedelmi adatok alapján ugyanis egyetlen hónap alatt 51%-kal csökkent a két ország közötti kereskedelmi forgalom volumene.

Örömmel tapasztaljuk, hogy Kína bizonyítja elkötelezettségét a szankciók érvényesítése mellett. Jó munkát végeznek a kiskapuk bezárásában.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa még decemberben újabb szankciókat fogadott el Észak-Korea ellen, hogy ezzel kényszerítse atom- és rakétaprogramjának feladására Kim Dzsongun rezsimjét. A testület ellenszavazat nélkül állapodott meg abban, hogy korlátozzák az üzemanyag- és nyersolaj-exportot az országba, illetve szabályozzák a koreaiak hazautalásait. Szakértők szerint az eddigi szankciókkal szemben azért fájhat nagyon az új lépések keretében megszavazott olajimport-korlátozás, mivel ezzel gyakorlatilag meg lehetne bénítani az észak-koreai gazdaság működését.A történetben kulcsfontosságú szerep jut Kínának, hiszen elsősorban ő exportál olajat Észak-Koreába. Bár a világ második legnagyobb gazdasága korábban is kiállít a szankciók szükségessége mellett, idáig azonban a nyersanyag-szállításokat hivatalosan nem volt hajlandó leállítani. Ez most megváltozni látszik,A kínai export 23%-kal esett vissza, míg az import tekintetében 82%-os zuhanásról számoltak be a statisztikák. 2017 egészére nézve 10%-kal mérséklődött a külkereskedelmi forgalom, amelynek összértéke immár alig haladja meg az 5 milliárd dollárt.- fogalmazott az Egyesült Államok külügyminisztériumának egyik vezető tisztségviselője, Brian Hook.Amerika és szövetségesei a decemberben elfogadott szankciók betartásától várják az áttörést az észak-koreai tárgyalásokban, vagyis, hogy ezek segítségével lehetne tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Kim Dzsongunt. Bár a Kínával való külkereskedelmi forgalom visszaesése valóban fáj az északi rezsimnek, az eddigi nyilatkozatok alapján nem úgy tűnik, hogy bármilyen körülmények között hajlandók lennének tárgyalni atomprogramjukról.