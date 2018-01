Fokozódik a feszültség az USA és az EU között - Küszöbön a kereskedelmi háború?

Az Európai Unió kész azonnal reagálni, ha az Egyesült Államok bármilyen kereskedelmi korlátozást léptet életbe vele szemben

Úgy gondoljuk, hogy a kereskedelemnek minden fél számára előnyösnek kellene lennie

- hangsúlyozta hétfőn az Európai Bizottság szóvivője a Donald Trump amerikai elnök által kilátásba helyezett büntetőintézkedésekről szóló hírekkel kapcsolatban.Margarítisz Szkínász a brüsszeli testület napi sajtóértekezletén elmondta, az EU nem zéró összegű játszmaként tekint a kereskedelempolitikára, amelynek nyertesei és vesztesei vannak.- fogalmazott. Hozzátette, az Európai Bizottság szerint a kereskedelemnek nyitottnak és tisztességesnek kell lennie, ugyanakkor világos szabályokon kell alapulnia.Az EU kész "gyorsan és megfelelően" reagálni, amennyiben Washington korlátozásokat vezet be az európai kivitellel szemben - jelentette ki.Korábban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, neki nagyon sok problémája van az EU-val , mivel az unió nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült Államokkal a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban. "Nem tudjuk bejuttatni áruinkat" az EU piacára, az EU viszont illetékmentesen vagy nagyon alacsony illetékteherrel exportál az amerikai piacra - panaszolta az amerikai elnök egy interjúban.Donald Trump szerint nem az EU az egyetlen, amely méltánytalan módon jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, sok országot meg tudna nevezni, amelyek ugyanígy viselkednek, de az Európai Unió "nagyon-nagyon igazságtalan". Trump alig burkoltan megtorló kereskedelmi lépéseket is kilátásba helyezett, mondván: a jelenlegi helyzet "nagyon is (az EU) kárára válhat". Részletekbe mindazonáltal nem bocsátkozott.Az Egyesült Államok messze az EU legnagyobb külső kereskedelmi partnere, a kétoldalú kereskedelem értéke 2016-ban megközelítette a 700 milliárd dollárt.