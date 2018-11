Fokozódik a londoni dráma: indul May megbuktatása

Tegnap a Brexit egyik leghangosabb Konzervatív Párti szószólója, Jacob Rees-Mogg már nyilvánosan jelezte, hogy benyújtott egy, a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványt támogató levelet, de azt nem lehetett tudni, hogy hányan és mikor követik őt. A friss fejlemény azt jelenti, hogy összejöhetett az eljárás elindításához szükséges 48 aláírás, és ha ez igaz, akkor erre rövidesen, feltehetően jövő héten sor is kerülne. Nagy kérdés azonban, hogy egy ilyen indítvány sikeréhez meg van-e a többségi támogatás May pártjában (közel 200 szavazat kell). A sikerhez az is kell, hogy meg kell nevezni az új miniszterelnök jelöltet.Ha sikerül leváltani egy új jelölt megnevezése mellett Mayt, azaz "csak" miniszterelnököt cserél a Konzervatív Párt, akkor ez nem jelenti azt, hogy a kormányzó hatalom bukása miatt előrehozott választásokat kéne tartani. Nagy kérdés, hogy kit neveznének meg új kormányfő-jelöltnek. Az esélyesek között van Boris Johnson keményvonalas Brexit-párti volt külügyminiszter, de maga Jacob Rees-Mogg is.Arra a hírre, hogy összejöhetett a 48 támogató aláírás May elmozdításának kezdeményezéséhez, a font azonnal esni kezdett: a dollárral szemben 1,2920-ról 1,2880-ig.