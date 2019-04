Fontos adat érkezik, ami miatt megrángathatják a forintot

Tavaly októberben közel hatéves csúcsra, 3,8%-ra emelkedett az éves infláció Magyarországon, ezt követően azonban az olajár zuhanása miatt gyorsan esni kezdett az éves árindex értéke: novemberben 3,1%-ra, decemberben 2,7%-ra, majd idén januárban ezen a szinten stagnált. Februárban azonban véget ért a csökkenő trend, az éves index értéke ugyanis 3,1%-ra ugrott.

Ennél is fontosabb azonban, hogy az éves maginfláció váratlanul 3,5%-ra gyorsult, emellett pedig az alapfolyamatokat megragadó mutatókból is az volt kiolvasható, hogy tovább erősödött a mögöttes árnyomás a magyar gazdaságban. A Magyar Nemzeti Bank által publikált és fokozott figyelemmel kísért inflációs mutatók (köztük az adószűrt maginflációs index) évtizedes csúcsaik közelébe kerültek.

Az adatvezérelt üzemmód miatt különösen fontosak lesznek az elkövetkező időszak inflációs adatai, hiszen az MNB van egy inflációs alappályája, ami a jelenlegi (változatlan) monetáris kondíciók mellett készült (legalábbis ez feltételezhető a kommunikációból), amennyiben azonban a beérkező tényadatok erősebb belső árnyomásra utalnak ennél, az további szigorításra kényszerítheti a döntéshozókat.

Nagy Márton MNB-alelnök január közepén egy interjúban jelezte , hogy amennyiben az adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3%-ot, az bizonyítékot jelentene az MNB számára, hogy az infláció tartósan elérte a jegybank célját. A szóban forgó mutató már januárban elérte a 3%-ot, februárban pedig 3,2%-ra emelkedett, vagyis megvalósult az a feltétel, amihez a szigorítást kötötte korábban a jegybank alelnöke.Ennek megfelelően a március 26-i kamatdöntésen meg is történt a nagy bejelentés, miszerint több mint hét év után először ismét szigorít a monetáris kondíciókon a jegybank, melynek keretében 10 bázispontos O/N betéti kamat emelésről született döntés. A piaci szereplők nagy meglepetésére azonban a döntést követő jegybanki kommunikáció igyekezett minden lehetséges eszközzel hűteni a kamatemelési várakozásokat (és gyengíteni a forintot ).Az MNB helyzetértékelése szerint a külső gazdasági környezet annyira elromlott az elmúlt időszakban, hogy annak potenciális hűtő hatása lehet 2019 végétől kezdve a hazai inflációra, ami várhatóan ellensúlyozni fogja a belső inflációs folyamatokat, így jelen helyzetben nincs szükség további szigorításra. Nagy Márton alelnök hangsúlyozta, hogy a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezi a jegybank inflációs előrejelzését, ezért nem adtak előretekintő útmutatást a piaci szereplők számára, vagyis adatvezérelt üzemmódba léptek.A Központi Statisztikai Hivatal inflációs mutatói mellett az MNB által publikálandó adatokra kiemelt figyelmet kell majd épp ezért fordítani.

A következő hónapokban arra kell majd nagyon figyelni, hogy az adószűrt index értéke miként alakul majd az MNB alappályájával összevetve.

Amennyiben rosszul alakul az idei mezőgazdasági szezon, úgy az elnyújthatja a "tetőzési fázist" (hosszabb ideig beragadhat 3,5% közelében a mutató).

Az MNB márciusi inflációs jelentésében szereplő rövid távú előrejelzésében szintén 3,6%-os prognózis szerepel, vagyis a fő mutató ilyen mértékű gyorsulása önmagában nem lenne kellemetlen a jegybank számára (már csak azért sem, mert azt elsősorban az üzemanyagárak emelkedése okozhatta, aminek közvetlen hatásaival nincs dolga a monetáris politikának). Más kérdés, hogy ezt követően az áremelkedési dinamika lassulására számít az MNB, vagyis ebből a szempontból a következő hónapok adatai lesznek érdekes (vagyis, hogy tényleg áprilisban tetőzik -e a fő inflációs mutató).Jelen helyzetben azonban sokkal fontosabb, hogy milyen pályát ír le a következő hónapokban a jegybanki döntéshozók által fokozottan figyelt éves adószűrt maginflációs index. Az MNB előrejelzése szerint az idei első negyedévben 3,2%-os lehet a mutató átlagos értéke, amiből az adódik, hogy a januári 3% és a februári 3,2% után 3,4% körüli mutatóval számoltak a döntéshozók. A jegybanki prognózis szerint negyedéves átlagban az idei év utolsó negyedévében 3,6%-on tetőzhet az adószűrt maginflációs index, mielőtt a romló külső környezet potenciális inflációhűtő hatása felülkerekedik a hazai folyamatokon.szakértője szerint a szóban forgó mutató értéke az utolsó negyedévben tetőzhet 3,6% körül, ami nagyjából megegyezik az MNB pályájával.- teszi hozzá.elemzője év végére a jelenleginél alacsonyabb (3,1%) adószűrt maginflációs indexre számít, épp úgy, mintszakértője, aki szerint 2019 decemberére egészen 2,9%-ra eshet a fokozottan figyelt mutató értéke.elemzője úgy véli, hogy valamikor az év közepe fele, 3,5 százalék környékén tetőzhet az adószűrt index. Itt ugyanakkor meghatározó lesz a forint árfolyamának alakulása, amelyet a monetáris tanács júniusi döntése és az addigi kommunikációs lépések, illetve a piaci hangulat nagyban befolyásolnak majd - fogalmaz rövid kommentárjában.szakértője úgy véli, hogy a fő inflációs mutató márciusban tetőzhetett 3,7%-on, az adószűrt index viszont az idei harmadik negyedévig emelkedhet, 3,6-3,7% környékére, mielőtt megfordulna az elmúlt hónapok trendje.Összességében tehát egyelőre az látszik, hogy a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése összhangban van a piaci várakozásokkal, és nincs veszélyben az inflációs cél biztosítása, a következő hónapok adatai azonban nagyon fontosak lesznek abból a szempontból, hogy mekkora szigorításra lesz szükség a jegybank részéről (ha egyáltalán lesz szükség ilyesmire).

Kérdés, mi lesz, ha az inflációs folyamatok szigorítást tennének szükségessé, az MNB viszont szeretné elkerülni a hazai fizetőeszköz túlzott erősödését, vagyis kellemetlen döntési helyzetbe került az intézmény.

Ott van persze az a kérdés is, hogy amennyiben a vártnál magasabb inflációs számok érkeznek a következő hónapokban, akkor az MNB valóban hajlandó lesz további szigorító lépéseket tenni, vagy továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a külső környezet kellően erős hűtő hatást gyakorol ahhoz, hogy ne kelljen itthon kamatot emelni. Ez persze hitelességi kockázatot hordoz magában a jegybank részére.