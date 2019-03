Fordulópontjához közelít a Brexit

a Brexit-megállapodásról az alsóház legkésőbb március 12-éig ismét voksolhat.

Az egyik "alternatív megoldások" beillesztése a Brexit-megállapodásba az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülését célzó tartalékmechanizmus (backstop) helyett,

a másik a jelenlegi backstop-záradék alkalmazhatóságának jogilag kötelező erejű időbeli korlátozása,

a harmadik egy olyan, szintén jogilag kötelező erejű záradék beépítése a Brexit-egyezménybe, amely lehetővé teszi a backstop-mechanizmus alkalmazásának egyoldalú befejezését.

A tárgyalóküldöttségeknek ezen a héten eredményt kell elérniük ahhoz, hogy az Európai Unióval novemberben aláírt, a londoni alsóház által januárban viszont rekordtöbbséggel elutasított Brexit-megállapodást a brit kormány az elfogadás reális esélyével terjeszthesse ismét a képviselők elé.Theresa May miniszterelnök ugyanis a múlt héten bejelentette, hogyA brit sajtó és az elemzői közösség konszenzusos várakozása az, hogy a szavazás jövő kedden, a kitűzött határnapon lesz. Ha a ház újból elveti az egyezményt, akkor a kormány azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament engedi-e a megállapodás nélküli Brexitet.Minden felmérés azt mutatja, hogy az alsóház jelentős többsége ellenzi a rendezetlen kilépést az EU-ból, tehát ha ez a kérdés valóban a képviselők elé kerül, akkor szinte biztosra vehető, hogy elutasítják a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését.Theresa May bejelentése szerint ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli Brexitet egyaránt elutasítja, a kormány lehetővé teszi a szavazást a kilépés március 29-i határidejének meghosszabbításáról. Ez utóbbihoz viszont a többi 27 uniós társállam egyhangú beleegyezése kell.London három módszert vázolt fel annak biztosítására, hogy a londoni parlament elfogadhassa a kilépési megállapodást.Az uniós vezetők azonban jelenleg határozottan elvetik a novemberben lezárt 585 oldalas Brexit-megállapodás újranyitásának lehetőségét. Michel Barnier európai lapoknak adott hétvégi nyilatkozatábanKijelentette ugyanakkor azt is, hogyA bizottsági főtárgyaló szerint azonban nem a Brexit-megállapodásba építenék be, hanem külön értelmező dokumentumban rögzítenék e garanciákat.A kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora viszont már a keddi brüsszeli egyeztetések előtt jelezte, hogy kizárólag a kilépési megállapodásban szereplő backstop-mechanizmus jelentős módosítását tartaná elfogadhatónak. E tory frakciócsoport fő kifogása az, hogy a backstop-záradék - ha alkalmazása szükségessé válik - jelenlegi formájában az Egyesült Királyságot határidő és az egyoldalú felmondás lehetősége nélkül vámuniós viszonyrendszerben tarthatná az EU-val.