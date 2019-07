Forgalmi változás jön a forgalmas autópályán

A közlekedőknek az M3-as autópálya Budapestről Gödöllő felé vezető szakaszán hosszabb menetidőre elsősorban 2019. augusztus 3-án és 4-én, vagyis szombat és vasárnap délelőtt, valamint augusztus 1-jén, csütörtök délután, az ingyenes boxlátogatás idején kell számítani.

Az idei évtől az M3-as autópályán közlekedők Budapest centrum irányából a 19-es kilométer szelvénynél épült új csomóponton át, valamint a 23-as jelzésű mogyoródi csomópont felől is meg tudják közelíteni a Hungaroring pályáját. Az M3-as autópályán a Nyíregyháza felől érkezők szintén használhatják majd az új csomópontot a főbejárat megközelítéséhez. Fontos tudnivaló, hogy az M3-as autópálya a 10-es kilométerszelvénytől csak útdíj megfizetése ellenében vehető igénybe.A VIP vendégek és a szerződött taxi társaság részére az M3-as autópálya fővárosból kifelé vezető oldalán az M0-s autóút csomópontja és a Ring pihenőhely között (13-18-as kilométerszelvény) a leállósávon külön ideiglenes forgalmi sávot alakítanak ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gödöllői mérnökségének szakemberei.Budapest déli irányából (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felől) az elmúlt évekhez hasonlóan az M31-es autópályán át is megközelíthető a Hungaroring. Az M5-ös autópálya felől jövők az M0-s autóút 54-es számú csomópontjánál tudnak ráhajtani az M31-es autópályára, majd azon végighaladva az M3-as autópálya mogyoródi, valamint az új 19-es jelzésű csomóponton át érhetik el a versenypályát. Az ideiglenes forgalmi rendet sárga színű tájékoztató, illetve változtatható jelzésképű táblák fogják jelezni. Fontos tudni, hogy az M31-es autópálya irányából jövők is csak díjfizetés ellenében használhatják az M3-as autópályát.A verseny befejezését követően a 19-es kilométerszelvénynél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában épült új csomóponton át, valamint a mogyoródi csomópontnál is rá lehet hajtani az M3-as autópályára. A Hungaroring környékén a forgalom irányítását a rendőrség koordinálja, a versenypálya körüli utak minél hamarabbi kiürítéséhez a közlekedők mindenképpen kövessék a hatóság utasításait.A Budapestre vezető szakasz forgalma várhatóan szombaton az időmérő edzés után, vasárnap pedig a verseny végeztével, 17 és 20 óra között fog jelentősen megnövekedni. A torlódások elkerülése érdekében vasárnap délután az M3-as autópályán Nyíregyháza felől Budapest felé közlekedőknek Gödöllőtől az M31-es autópálya - M0-s autóút útvonalat érdemes választaniuk.

Térplasztika a Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3 autópálya-csomópont átadóünnepsége napján Mogyoródon, az M3 autópálya "Hungaroring" körforgalomban 2019. július 24-én. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadón elmondta, hogy mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére. Kép és címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán