Forradalom dúl a munkaerőpiacon: mit lépnek az ágazati csúcsvezetők?

Azok a cégek tudnak ebből a helyzetből jól kijönni, akik először ismerik fel a helyzet komolyságát, és először állnak elő atipikus foglakoztatói megoldásokkal.

Aki még mindig hezitálna, annak ajánljuk a konferencia adatlapján előadóink, beszélgetőpartnereink névsorát, hadd beszéljenek a nevek helyettünk.

Május 23-án a Portfolio első alkalommal rendezi meg a HR Revolution 2019 konferenciát . Miért most? Mert a probléma lassan kritikus méreteket ölt és alapjaiban veszélyezteti a hazai vállalatok versenyképességét. A gazdasági környezet alakulása, illetve a számos szektorra jellemző ágazati szintű munkaerőhiány egyre nehezebb kihívásokkal szembesíti a vállalatvezetőket. Nincs mese, a mai munkaerőpiac sajátosságai teljesen más hozzáállást, sokkal nagyobb rugalmasságot követelnek meg a cégektől, mint korábban.A rendezvény első, plenáris programja során tulajdonosok, vállalatvezetők, és ágazati szakértők, elemzők segítségével járjuk körbe a hazai és régiós munkaerőpiac helyzetét, és keresünk válaszokat arra, hogy HR szempontból mi is kell valójában a gazdasági növekedés, termelékenység fenntartásához, illetve a hatékonyság javításához.Az első szekciót dr. Parragh László , a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitja majd meg előadásával, majd Baja Sándor , a Randstad Hungary Kft. ügyvezető igazgatója feszegeti azt a kérdést prezentációjával, hogy meglátása szerint "Miért nincs munkaerőhiány Magyarországon?". Utána pedig kollégánk, Madár István , a Portfolio vezető elemzője ütközteti előadásában a magyar munkaerőpiacra vonatkozó hiedelmeket a valósággal.Az esemény egyik legnagyobb érdeklődéssel várt programpontja természetesen ezúttal is az I. szekció vezérigazgatói kerekasztal-beszélgetése lesz. Főként, hogy a névsor összeállításakor kiemelt figyelmet fordítottunk az ágazati sokszínűségre; így vendégeink teljesebb képet kaphatnak majd az egyes iparágakat egységesen, illetve sajátosan is érintő munkaerő-piaci kihívásokról. Nem titkolt célunk pedig az lesz a beszélgetés során, hogy áthidaljuk az információs szakadékot, ami gyakorta megfigyelhető a HR szakemberek és a stratégiai döntéshozók közöttA még mindig bizonytalankodó, regisztráció előtt álló érdeklődőknek pedig érdemes áttekinteni a konferencia részletes programját is. Az egész napos rendezvényen ugyanis a HR-szakmát érintő legfontosabb kérdéseket járjuk majd körbe; előadások és panelbeszélgetések igazítják majd útba az érdeklődőket többek között a HR költség-tervezés, a digitalizált HR-megoldások, illetve a jövő munkahelye tematikák mentén.