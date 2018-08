Furcsa Brexit-felmérés készült

Az eredmények értelmezéséhez fontos látni, hogy ez nem a Brexit általános támogatottságáról vagy ellenzéséről szól. A kutatás csupán azt mondja meg, hogy a parlamenti politikusok körzetei közül hányban van Brexit-párti, illetve maradáspárti többség. Ha a politikus egy parlamenti vitában vagy szavazáson a saját szavazói véleményét akarja képviselni, akkor a közvélemény-kutatás adatai alapján több Brexit-ellenes politikusnak kellene lennie, mint korábban.



A közvélemény-kutatók felmérései szerint ma sem lehet megállapítani, hogy egy esetleges második népszavazáson melyik oldal győzne, annyira megosztott a brit társadalom. Vagyis nincs szó arról, hogy hirtelen a maradáspártiak nagyon megerősödtek volna, egyszerűen a preferenciák változása a szavazókörzetek egy részében átbillentette a többséget, míg máshol a Brexit tovább erősödött. Érdemes mindehhez hozzátenni a brit közvélemény-kutatók legendásan (és nemzetközi összevetésben is) nagyon szerény eredményességét, ami miatt a választókörzetekben mért átfordulásokkal kapcsolatban lehetnek erős kételyek.

A modell szerint ellenkező irányú fordulat egyetlen körzetben sem jelezhető, a Brexit támogatottsága viszont egyes választókerületben emelkedett.

Lehet még népszavazás? A YouGov közvélemény-kutató pénteken ismertetett felmérése szerint arra a kérdésre, hogy ebben az esetben kinek kellene döntenie arról, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unióban maradjon-e vagy kilépjen, a megkérdezettek 50 százaléka válaszolta azt, hogy referendumon kellene határozni a kérdésről. Huszonöt százalék bízná a döntést a parlamentre. "A választói üzenet egyértelmű: ha a kormány és a parlament nem tudja megoldani a Brexitet, az embereknek kell" - fogalmazott Peter Kellner a YouGov korábbi elnöke.

A referendum óta készült egyik legátfogóbb - a hagyományos közvélemény-kutatásoknál jóval összetettebb módszerrel készült - ilyen jellegű tanulmány szerint a változás jórészt a parlamenti ellenzék legfőbb erejét adó Munkáspárt azon szavazóinál tapasztalt fordulatnak köszönhető, akik 2016-ban még a kilépést támogatták. A legerősebbnek Anglia északi részén és Walesben bizonyul a trend. Mindkét terület a Labour hátországának számít.A lap szerint a fejlemények további nyomást jelenthetnek a Munkáspárt vezetőjére, Jeremy Corbynra, hogy változtasson álláspontján. A párt ugyanis ellenzi, hogy felülvizsgálják az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból.A Focaldata modellje szerint 2016-ban a 632 angliai, skóciai és walesi parlamenti választókerületből 229-ben szavazott a többség a bennmaradásra, 403 a kilépésre. Jelenleg 341-ben vannak fölényben a bennmaradás támogatói, 3 körzet megosztott, 288-ban a kilépést támogatják többen.A 112 körzetből, ahol fordulatot jeleznek, Liverpool Waltonban mérhető a legnagyobb változás, 14,3 százalékkal - 46,2 százalékról 60,4 százalékra - nőtt a bennmaradáspárti tábor. Skóciában egy parlamenti választókerületben modelleztek fordulatot, Walesben 14-ben, Angliában 97-ben. Összességében a modell az EU-pártiak 53 százalékos többségét mutatja a kilépéspártiak 47 százalékával szemben.A változást mutató 112 körzet között van például a kormányzó Konzervatív Párt nemrég lemondott külügyminisztere és a keményvonalas Brexit-tábor szószólója, Boris Johnson választókerülete is, Uxbridge és Dél-Ruislip, ahol 43,6 százalékról 51,4 százalékra emelkedett a bennmaradás pártolóinak aránya. A kilépéspárti tábor egy másik tory vezéralakja, Michael Gove körzetében szintén fordulatot jeleznek, csakúgy mint három kilépéspárti munkáspárti képviselő választókerületében.Az EU-párti tábor szerint az eredmények nagyobb meggyőződéssel támogathatják a Brexit újragondolását - írta a The Observer, amely szerint a bennmaradáspárti parlamenti képviselők közül néhányan még mindig kételkednek abban, hogy jelentős fordulat következett be, és úgy vélik, hogy egy esetleges újabb szavazás nagy kockázatot jelentene.A britek fele népszavazáson mondana végső szót az Európai Unióból való kilépésről abban az esetben, ha az ország EU-tagsága megszűnéséről szóló tárgyalások megállapodás nélkül zárulnának.A brit európai uniós tagság várhatóan 2019 márciusában szűnik meg. A kilépés feltételrendszeréről szóló végső megállapodásról - amennyiben sikerül egyezségre jutni az Európai Bizottsággal - parlamenti szavazás dönthet, de felmérések szerint egyre többen vannak, akik szerint népszavazáson kellene végső szót mondani a Brexitről. Theresa May kormánya határozottan elutasítja ezt.A 2016-os népszavazás a kilépéspártiak szűk, 51,9 százalékos többségét hozta a bennmaradást támogatók 48,1 százalékával szemben az Egyesült Királyságban úgy, hogy Skóciában és Észak-Írországban az EU-tagság pártolói voltak többségben.A Focaldata piackutató intézet kutatói a YouGov közvélemény-kutató intézet két, összesen több mint 15 ezer ember megkérdezésével még a brit kormány Brexittel kapcsolatos javaslatainak július 6-i ismertetése előtt készült közvélemény-kutatását és a brit statisztikai hivatal (ONS) adatait felhasználva készítették el elemzésüket a Best for Britain nevű Brexit-ellenes kampány és a Hope Not Hate rasszizmusellenes csoport megbízásából.