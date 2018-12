Fürjes: megfizethetetlen reklámot is jelent az országnak az atlétikai vb elnyerése

Magyarország és Budapest is jól jár, és jól járnak a magyar emberek, ezért csináljuk meg ezt a világbajnokságot

Amint napközben beszámoltunk róla: Budapest rendezheti a 2023-as szabadtéri atlétikai világbajnokságot, ami a negyedik legnagyobb sportesemény az olimpia, a labdarúgó-világbajnokság és Európa-bajnokság után."Ez a döntés a nemzetközi bizalomról szól" - emelte ki Fürjes Balázs nem sokkal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tanácsának ülése után. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár megjegyezte: nem a kéthetes világbajnokság miatt vágnak bele a rendezésbe, hanem azért, mert Budapest és Magyarország számára már a vb előtti években, a verseny idején és az az utáni időszakban is hasznot, nyereséget hoz.de már a versenyt megelőző időszakban is sokan látogatnak majd a leendő vb miatt Budapestre. Fürjes Balázs megjegyezte, hogy a vb és az előkészületei munkahelyeket teremtenek, és bevételt hoznak majd a magyar kis- és középvállalkozásoknak.- mondta a kormánybiztos.Tájékoztatása szerint, amely a verseny idejére, ideiglenes lelátókkal bővítve, negyvenezer nézőt tud befogadni. A vb után visszabontva egy 15 ezres atlétikai stadion és edzőközpont marad, amely otthona lesz a válogatottnak, a kluboknak, de az egyetemi és a szabadidősportol szerelmesei is birtokba vehetik majd.Erről csak akkor tud felelősen beszélni, ha az atlétikai központ kivitelezési tervei jövőre elkészülnek, és uniós nyílt közbeszerzési eljárásban sikerült kiválasztani a kivitelezőt is - jelezte.