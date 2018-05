A negyedik Orbán-kormány gigantikus programja, amitől beindulhat a gazdaság

A konvergenciaprogram egyik legérdekesebb ábrája ez (persze emellett és emellett ):

infrastruktúra (közlekedési és úthálózat) fejlesztéseket

gazdaságfejlesztést (ipari parkok, logisztikai központok, tudományos és technológiai parkok, vásárcsarnokok, szálláshely-bővítés, turisztikai beruházások),

egészségügyi beruházásokat,

oktatási beruházásokat.

A fejlesztések összértéke a jelenlegi aktuális költségbecslések szerint meghaladja a 3500 milliárd forintot - részletezi a dokumentum.

Vagyis a kormány optimistább lett a GDP-növekedési kilátásokat illetően. Ezt részben arra alapozza, hogy a beruházások a 2017-2018-2019-es (uniós források miatti) "csúcsévek" után sem esnek vissza, hanem - bár mérsékeltebb ütemben, de - tovább tudnak növekedni. Ez nagyrészt az állami nagy beruházási projektekkel függ össze.A konvergenciaprogram úgy fogalmaz, hogy a tisztán hazai forrásból finanszírozott beruházások GDP-arányos kiadása a 2018-ban várható 3,3%-ról az időszak végére 5% körüli szintre emelkedhet.Ennek a kiadási összegnek a jelentős részét teszi ki a Modern Városok Program, amivel egy külön keretes írásban foglalkozik a csütörtökön nyilvánosságra hozott konvergenciaprogram. A program tartalmaz:A Modern Városok Program a megyei jogú városokkal 2015 óta kötött megállapodásokon nyugszik (a program több mint 250 projektet tartalmaz a 23 megyei jogú városban), a cél a városok közszolgáltatásainak, infrastruktúrájának és a helyi gazdaságok fejlesztése, az ott élők életminőségének javítása.

több mint 700 milliárdot uniós,

500 milliárdot vegyes, azaz uniós és hazai források fedeznek,

a kétharmadát pedig a hazai költségvetés finanszírozza.

És a másik program

Ebből:A program keretében 2018. március végéig több mint 480 milliárd forint hazai és 280 milliárd forint uniós forrás került kifizetésre. Amennyiben a beruházás hatékonyabban valósul meg állami keretek között, úgy a forrást átcsoportosítják az állami beruházást felügyelő minisztériumhoz.Az iparfejlesztés és a magánberuházások ösztönzése a másik fontos lába a beruházások bővülésének - legalábbis ez olvasható ki a konvergenciaprogramból. Az állami forrásból megvalósuló Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében, amelynek eredményeként 105 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg, amely az éves GDP közel 0,3%-ának felel meg. Összesen 1987 új munkahely jött létre a programnak köszönhetően az NGM számításai szerint.

Költségvetési szempontból különösen kedvező, hogy a projektek 77%-a már 5 éven belül, 90%-uk pedig 6 éven belül a közvetlen adó- és járulékbefizetéseken keresztül visszatermelik a támogatásul kapott összeget

Az eddig leszerződött összegek jelentős része, 43%-a az élelmiszeriparba került. Az élelmiszeriparon belül a támogatások 61%-a a tartósítóipar és pékáruban tevékenykedő vállalatokhoz jutott, továbbá a húsfeldolgozás is jelentős, 22%-os arányban részesült az összegekből - részletezi az NGM. Ezen túlmenően az NBT programban a járműipar és a papíripar 10%-ot enyhén meghaladó súllyal szerepelt, valamint egyenként 8% körüli arányt képviselt a műanyagipar, valamint a - jellemzően az autóipari cégek beszállítói láncához köthető vállalatokat felsorakoztató - gumi-, és villamosipar.A minisztérium a projektek megtérülését is megbecsülte: a 75 vállalat által megvalósuló 83 darab fejlesztési projekt átlagosan 4,7 év alatt térül meg.- érvel a program mellett a tárca és megemlíti: 2018-ban további 15 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra és építőipari cégek is pályázhatnak.

Orbán Viktor miniszterelnök kezet fog egy szimpatizánsával a Modern városok program keretében kötött együttműködési megállapodás aláírása után Veszprémben 2016. május 10-én.