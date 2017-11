Becsey: Ne a multikat támogassuk, és lépjünk be az euró előszobájába!

Kegyelmi állapot, csak a nagy cégek húznak

az alacsony magyar beruházási ráta mögött az áll, hogy csak a multinacionális cégek vagy a közpénzekből történő beruházás tud bennünket kilendíteni a felzárkózó országhoz képest alacsony beruházási rátából, legyen az finanszírozva EU-pénzekből vagy a külföldi (orosz vagy kínai) gigaprojektekhez kapcsolódó kamatos hitelekből.

Ezek kellenek az előrelépéshez

Az olcsó pénz rendelkezésre áll, de a beruházásokhoz szükséges bátorságot az is fokozná, ha a sikeres kisvállalkozó érzi, hogy az állam a növekedését védi nemcsak a hazai piacon, hanem segíti a külhoni kilépést.

Úgy látja, a sikeres vállalkozókat tehát meg kell védeni a nem kért felvásárlási ajánlatoktól, és ösztönzi kell őket arra, hogy bekapcsolódjanak a magyarországi vagy nemzetközi termelési értékláncba. Megjegyzi: itt az áttörés a nálunk dolgozó multinacionális cégek részéről az ún. beszállítói programban még nem történt meg.

" Emiatt leszögezi: "Csak a kisvállalkozóknak kellene adni munkahelyteremtési támogatást, akár a csekély összegű támogatási rendszerek tágításával."

A volt államtitkár leszögezi: "Nagy termelőnek csak akkor kellene támogatást adni, ha Magyarországon bejegyzett kutatási-fejlesztési cégeken keresztül innovatív eredményt hoz, és ez a támogatási kifizetés csak a magyar szakértők eredményeinek itteni szabadalmazása után történjék meg . Ezen a területen kell elindítani a magyar kkv-tőkeképződést és a technológiafejlesztést."

A tőkevonzási politikát is meg kell változtatni

Egyrészt szerinte "haladnunk kell afelé, hogy a digitalizált társadalom, a magyar vállalatok kutatása-fejlesztése (innovációja) segítése mellett abbahagyjuk azt a húszéves folyamatot, amivel olcsóvá tesszük a magyar munkaerőt a tőkevonzás érdekében" azért, mert "ezáltal az értékláncokban automatikusan olyan helyre tesznek minket, ami az olcsó munkaerő kihasználását veszi célba, és nem a termelési folyamat szellemi előkészítését."

Becsey szerint "Ha nem indulunk el azon az úton, hogy a versenyképességet nem mesterséges leértékelési politikával helyettesítjük, akkor odajutunk, mint az euróövezet déli perifériája, amely nem tudta ennek hiányát megemészteni, nem készítette fel a gazdasági és társadalmi szereplőit ennek a fegyvernek a kiiktatására és helyette más, aktív versenyt növelő tényezők mobilitására."

A magyar tulajdonú kkv-kat kell megerősíteni

Becsey úgy látja, hogy az elmúlt években elért államháztartási és monetáris politikai "történelmi eredmények lehetőséget adnak számunkra ahhoz, hogy végiggondoljuk azt,és a centrumba vezető, évtizedekkel ezelőtti finn utat járja be, ne pedig a mostani portugál vagy a fájdalmas görög utat vigye végig."Azt hangsúlyozza, hogy "ebben a kegyelmi helyzetben látni kell a lehetséges kitörési pontokat" ésA problémás területek között azonosítja, hogy hazánkban példáulami részben arra vezethető vissza, hogy a hagyományos magyar tulajdonú cégek (főleg a kkv-k) nem léptek ezen a téren előre. Az MNB elemzése szerint még regionálisan is nagyobb a különbség a főleg multik uralta nagyvállalatok és a hazai kkv-szektor versenyképessége között, de külkereskedelmi statisztikákra hivatkozva azt is megjegyzi:(kb. 15-16 milliárd euró körül), és a növekedés csak a külföldieknek köszönhető.Becsey rámutat:A cél érdekében szerinte pluszforrásokat kell kérni az EU-tól, "amit szintén csak a versenyképesség erősítésére - a kkv-k segítésére a fejlesztésekben és azok adaptálásában - kell felhasználni."Meglátása szerint államháztartási szempontból "sokat segítene az is, ha drasztikusabb adósságcsökkentéssel tudnánk a még mindig magas kamatkiadásainkat mérsékelni" és "ehhez kell társulniképzésekkel erősíteni bennük a külpiacra nyitás lehetőségével való barátkozást. Legalább a Kárpát-medencei kilépésükben kell egy komoly áttörés."A volt államtitkár szerint "Az nem lehet, hogy erős magyar cégként még mindig csak a szocializmusból néhány szerencsésen átmentett nagyvállalatot tudunk felmutatni, és az új Magyarország ilyet kinevelni vagy magyar kézben megtartani csak kevésbé tud."Emiatt leszögezi: