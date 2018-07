Hirtelen triplájára emelte a kormány a határmenti gazdaságfejlesztési keretet

Mik a friss döntések?

kiemelt célként kezeli a határon túli magyarság gazdasági támogatásának fenntartását és kiterjesztését a vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, erdélyi és felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiák költségvetési támogatásán keresztül;

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az első pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 2019-ben 50 milliárd forint biztosításáról, vissza nem térítendő költségvetési támogatás és kamattámogatás formájában ;

; felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon a 2. pont szerinti költségvetési támogatások kihelyezését biztosító intézményrendszer működtetéséről, valamint az 1. pont szerinti stratégiák szakmai megvalósításában tanácsadási és javaslattételi joggal rendelkező és a 2. pont szerinti költségvetési keret felhasználását véleményező tárcaközi testület felállításáról;

egyetért a határ menti gazdaságfejlesztési stratégiák projektszemléletű megvalósításával, és ennek megfelelően hozzájárul a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományának maximum 20 fővel történő megnöveléséhez a programok végrehajtásának időtartamára vonatkozóan.

Hogy jutottunk el idáig?

Rövid kormányhatározat jelent meg tegnap 1326/2018. számmal "a határ menti gazdaságfejlesztési programok 2019. évi folytatásáról" címmel,A kormány 2015 végén jelentette be , hogy, a turizmus és a kivételesen értékes mezőgazdasági területek jobb kihasználása érdekében. Akkor az 50-ből 30 milliárd forintos rész hitelt jelentett (most feltehetően részben ennek törlesztéséhez is kapcsolódhat a 2019-es keretben jelzett kamattámogatás - a szerk.), 20 milliárd forint pedig vissza nem térítendő támogatást.

Szabadka, 2016. április 13., Pásztor István, a Vajdasági Magyar szövetség (VMSZ) elnöke üdvözli Orbán Viktor miniszterelnököt Szabadkán, a VMSZ székháza előtt 2016. április 13-án. MTI Fotó: Molnár Edvárd

Aztán- amint ez az alábbi táblázatban látható - 2017-ben és 2018-ban összesen 15 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatással 65 milliárd forintra bővítette a kormány. A 2016-2018-as időszakra vonatkozó programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél pedig a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, illetve e folyamat visszafordítása volt.

a mezőgazdasági vállalatok megerősítése, felkutatása, és termelők újabb százainak bevonása olyan cél, amelyet az eddigi sikerek alapján szeretnénk tovább folytatni

Egy idén június eleji hír szerint alig két év alatt, így Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette, hogy minden várakozást felülmúltak a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának eddigi eredményei.és bár a részletek még nem ismertek, de- mondta.Az elmúlt két évben kissé meghaladta a 10 milliárd forintot a kárpátaljai támogatási program kerete és Magyar Levente egy hónappal ezelőtt azt jelezte Beregszászon , hogy idén még újabb pályázati kiírás jöhet, amellyel újabb 1200 nyertest lehet majd kihirdetni. Így