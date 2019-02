Új kisváros fejlesztési program kidolgozásába kezdett a kormány

A kormánybiztos kitért arra, hogy javaslatcsomag készül egy kisvárosi programra, ami az 5000 fő feletti településekre vonatkozna, ez legkorábban 2020-ban indulhat el. Ezzel már Magyarország minden településére kiterjed a településfejlesztési program, vagyis a teljes lakosság a kedvezményezettje lesz.

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos egy keddi budapesti háttérbeszélgetésen megismételte a 150 milliárdos Magyar Falu programról eddig is jelzett főbb paramétereket: 50 milliárd forintot fordítanak 3-4-5 számjegyű utak fejlesztésére, 25 milliárd forintot a falusi csokra és 75 milliárd forintot a közszolgáltatások fejlesztését érintő 18 célterületre.Azt is újra hangsúlyozta, hogyA kormány hivatalos honlapján megjelenő pályázatokat a Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár kezeli, azokról a beadási határidőt követő 2 hónapon belül döntenek, majd napok, maximum hetek telnek el a támogatott összeg elutalásáig. Jelzése szerint a program teljes mértékben előfinanszírozott és 2887 magyarországi település lehet kedvezményezettje a Magyar Falu programnak, sőt az is fontos, hogy az önkormányzatoknak nem kell engedélyes tervekkel rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.A Magyar Falu program hosszú távú program, az alapvető cél a népesség elvándorlásának lassítása, amit nem lehet egy év alatt elérni - fogalmazott Gyopáros Alpár, hozzátéve:Jelezte: a 2019-es célkitűzések mellett - amelyek áthúzódhatnak akár 2020-ra is - hosszú távú cél a falvak részére további fejlesztési lehetőségek, támogatási célterületek kidolgozása, köztük a gazdaságfejlesztésé is.Gyopáros Alpár a program jelentőségét hangsúlyozva kifejtette: az általa képviselt dél-rábaközi terület sokáig fehér foltja volt Győr-Moson-Sopron megyének, azonban amint átadták az M86-os út Csorna-Szombathely közötti szakaszát, elindult a népességnövekedés az érintett településeken. Az azóta eltelt 4-5 év alatt 20 százalékkal nőtt a lakosság lélekszáma.