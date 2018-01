Gazdaságos olimpia? A franciák már most dupla költségektől félnek

A kritikák elsősorban a Grand Paris névre keresztelt közlekedési programot illetik. A jelentés szerint a program költségei akár 38,5 milliárd euróra is nőhetnek, ami a duplája a 2010-ben megállapított eredeti büdzsének. A legrosszabb lehetséges forgatókönyv pedig már azzal számol, hogy az olimpia költségei 2100-ig megterhelik majd a francia államadósságot. Emellett a jelentés készítői szerint nem biztos, hogy elkészül az új metróvonal, mely kulcsfontosságú lenne az olimpia szempontjából.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közgyűlése tavaly szeptemberben döntött arról, hogy 2024-ben Párizs, 2028-ban pedig Los Angeles rendezheti a nyári olimpiát. Előbbi eseményért sokáig Budapest is versenyben volt, végül egy országos népszavazási kezdeményezés húzta keresztül a kormány számításait, így visszalépett a magyar pályázat.A nyári olimpiákhoz eddig is hozzátartoztak az elszálló kiadások és a csúszó beruházások, a jelek szerint nem lesz ez másként Párizsban sem. A héten jelent meg egy jelentés, mely felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadások növekedése már most fenyeget, és a határidők is szorítanak, ami csak tovább növelheti a költségeket.

A várakozások szerint a közlekedésfejlesztési programból legnagyobb részben a francia építőipari cégek profitálnak majd, a Vinci, a Bouyges és az Eiffage építhetik Párizs utóbbi 150 évének legnagyobb fejlesztését. A programban 200 kilométernyi új metróvonal épülne 68 új állomással, a fő cél, hogy a külvárosi kerületeket jobban bekapcsolják Párizs vérkeringésébe.