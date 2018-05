Globális hatások is fékezik a hazai inflációt

2018.04.05 10:04 Felejtsünk el mindent, amit a inflációról hittünk?

mi változott az elmúlt pár évben, évtizedben, ami ilyen mértékben változtatta meg az infláció viselkedését?

Az előző cikkünkben részletesen bemutattuk, milyen látványosan mondtak csődöt a korábbi inflációs modellek a válságot követő szűk évtizedben. Az inflációs előrejelzések hibáiból egy olyan kirakósjátékot (puzzle) kaptak a közgazdászok, amelynek az egyes darabkáit azóta is elemzik, és próbálják egymáshoz, illetve a korábbi elmélethez illeszteni, hogy pontosabb, konzisztensebb képet kapjanak a gazdaság folyamatairól. A kirakósjáték egyik fontos kérdése:Az egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi változás kétségkívülamire egyszerűen csak globalizációként szoktunk hivatkozni. A folyamat persze nem új, számos kutatás már a válság előtt is foglalkozott a globalizáció inflációs hatásaival. Egy 2007-es tanulmány szerint például az OECD-országok egészére már az 1990-es évek óta kimutatható a globális faktorok nemzeti árváltozást befolyásoló szerepe. Az Egyesült Államok tekintetében becslések szerint ugyanakkor csak az ezredfordulót követően erősödtek fel a globális tényezők inflációs hatásai. A folyamat mélyebb elemzése azonban kétségtelenül újabb lendületet kapott a 2007-2008-as válságot követően.A globalizáció hatása több csatornán keresztül jelentkezik, így a nagyobb kereskedelmi nyitottság, a gazdasági integrációnak köszönhetően fokozódó verseny, a globális munkamegosztás, illetve a termelési láncokban megjelenő alacsony költségű új munkaerő egyaránt a visszafogottabb árdinamika és az inflációs ráták nagyobb együttmozgásának irányába hat (1. ábra).

A termékpiacok integrációja azt eredményezi, hogy az infláció a belső kapacitáskorlátokra kevésbé érzékenyen reagál: egy hirtelen keresletbővülés az import élénkülését okozhatja anélkül, hogy maga után vonná az árak emelkedését. Emellett a globális versenyhelyzet fegyelmezett árazásra kényszeríti a belföldi vállalatokat, amennyiben külkereskedelmi forgalomba kerülő (tradeable) termékeket állítanak elő. Másik oldalról a termelési láncok globalizációja nagyon nagy volumenű olcsó munkaerőt csatornázott be a globális termelésbe. A folyamat elsősorban Kína 2001-es WTO tagságát követően gyorsult fel. Mivel az ipari foglalkoztatottak aránya a fejlődő országokban folyamatosan emelkedett, ez érdemben csökkentette a termelés költségeit (2. ábra).

A nemzetközi kitekintést követően térjünk át a hazai adatokra! Egy statisztikai eljárással fel tudjuk bontani az infláció változását hazai, regionális és globális tényezőkre (3. ábra). A 2004-es EU csatlakozást követően egészen 2012-ig a hazai infláció változásában az országspecifikus tényezők fontos szerepet játszottak. Ebben az időszakban a legfontosabb, inflációt alakító hatások az indirekt adóintézkedések (többnyire általános áfaemelések) és a szabályozott árak változása (főként rezsiköltségek emelése) voltak. Ezek a tényezők összefüggésben álltak a 2002-2010 közötti költségvetési deficithajlammal. A 2012-ben lezárt fiskális fordulatot követően azonban megtört hazánkban a hosszú évtizedekre visszanyúló "húzd meg-ereszd meg" költségvetési politika, a deficit stabilan jóval alacsonyabb volt, mint a 3 százalékos küszöbérték és az államadósság is csökkenő pályára állt. A változást jól jelezte, hogy 2013-ban megszűnt Magyarországgal szemben a túlzottdeficit-eljárás is. A kedvező folyamat tükröződött az inflációs mutatókban is, a hatósági intézkedések inflációs hatása megszűnt és a régóta velünk élő inflációs többletünk is elolvadt.A 2012 utáni dezinflációs időszakban a hazai infláció alakulását döntően (több, mint 70 százalékban) a külső tényezők határozták meg, összhangban a nemzetközi inflációs ráták együttmozgásával.A globális tényezők szerepének változását ezért a változatlan adótartalmú maginfláció adatsorán célszerűbb megvizsgálni.

A 4. ábra azt mutatja be, hogy miként reagált a múltban a változatlan adótartalmú maginfláció a belföldi fogyasztás és a globális konjunktúra változására. Hazánk esetében a globális környezet szűkebb értelemben az Európai Uniót jelenti, hiszen a külkereskedelmi forgalmunk megközelítőleg 80 százalékát az EU-val bonyolítjuk, így azt vizsgáltuk, az EU ciklikus pozíciója hogyan hat a hazai inflációs folyamatokra.A hazai fogyasztás változásának hatása az esetek többségében nem kimutatható, amiÖsszességében a globalizáció térnyerésével és a nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban az elmúlt időszakban felerősödött a külső tényezők szerepe a hazai infláció alakulásában. A 2012 utáni időszakban a hazai inflációt jelentős mértékben globális hatások alakították. A külföldi konjunktúra hatását főként a globalizáció és a nemzetközi kereskedelem intenzitásának fokozódása befolyásolta. A globalizáció azonban csak egyike a hagyományos közgazdasági kapcsolatokat átalakító és az inflációt érdemben befolyásoló strukturális tényezőknek, ezért cikksorozatunk következő részeiben további trendekkel (digitális technológiák fejlődése, demográfiai változások) foglalkozunk.