Globális pénzügyi válságra figyelmeztet az IMF

Az IMF legfrissebb, globális pénzügyi stabilitási riportja szerint a részvényárak - különösen az USA-ban - az elmúlt évben többször is rekordot döntöttek, ami azt mutatja, hogy a befektetők továbbra sem félnek egy piaci lejtmenettől. A kereskedelmi feszültségek eszkalálódása ugyanakkor könnyen megváltoztathatja a piaci hangulatot és egy jelentős eladási hullámhoz vezetet a pénzpiacokon - figyelmeztet a valutaalap.- írja az IMF a jelentésben.Kiemelik azt is, hogy a globális kereskedelmi feszültségek a globális növekedést is veszélyeztetik: az idei és jövő évre vonatkozó globális növekedési előrejelzését emiatt 0,2 százalékponttal 3,7%-ra csökkentette az intézmény.Ráadásul az IMF szerint a globális kereskedelemben jelentkező problémák akkor törtek fel, amikor a feltörekvő piacok sérülékenysége is megnőtt. Ezeket az országokat azonban nem egyformán érték a bajok, egyes feltörekvő piacokon jelentős tőkekiáramlást és devizaleértékelődést lehetett látni, míg más országok esetében inkább a tőkebeáramlás volt a jellemző. Ettől még a valutaalap nem zárja ki, hogy egy esetleges pénzügyi válság több gazdaságra is átterjedhet.(CNBC, Reuters)